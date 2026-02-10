Türkiye’nin, batı ve kuzey bölgelerinde yeni bir sıcaklık dalgalanması yaşanıyor. Marmara’da gündüz sıcaklıkları bugün ve 11 Şubat Çarşamba günü 6 ila 10°C’lerde seyrediyor.

Kuzeydoğudan esen rüzgar ile hissedilen sıcaklıklar İstanbul’da 5°C civarında, soğuk esen rüzgar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde de kıyafetleri kalınlaştırmayı gerektiriyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK ARTIYOR

İstanbul’da 11 Şubat Perşembe günü de hava bulutlu, öğleden sonra ise güneş görünecek. Yarın 10°C olan sıcaklık, cuma ve cumartesi 16-17°C’lere kadar yükselecek. Rüzgar güney yönlerden esmeye başlarken gece ve gündüz sıcaklıklarında hissedilir artış olacak.

MARMARA'DA PERŞEMBE YAĞIŞ VAR

İstanbul-Kocaeli-Sakarya çevresinde ve Trakya’da 12 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yağmurlu bir gün olacak görünüyor. Bursa’da yerel yağmurlar görülebilir.

EGE'DE PERŞEMBEYE DİKKAT

Kıyı Ege’de ise perşembe günü beklenen sağanak yağışlar yine İzmir, Muğla, Antalya ve bu merkezlerin kıyı ilçelerinde su baskınlarına yol açabilir. Sağanak kıyıları ıslatırken, İzmir’in iç kesimlerinde yağışlar gök gürültülü ve şimşekli olabilir.

BARAJLARDA ARTIŞ KAYDEDİLİYOR İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi genelinde uzun süredir devam eden yağışlar, baraj havzalarına kavuşan dere ve akarsuları da coşturuyor. Su sıkıntısı içindeki bölgede gözle görülür bir iyileşme kaydediliyor. Fakat yağışlara rağmen Ege'de bu tarih için ortalamaların yarısından az su var denilebilir. BAŞKENT'E BU GECE KAR YAĞABİLİR Ankara'da bu gece bir miktar kar yağabilir. Başkent'in batı ve güneybatı ilçelerinde birkaç saat ama hızlı süren kar yağışı ince bir örtü bırakabilir. Ankara'da hava sıcaklıkları 0°C ila 5°C arasında seyrediyor. Bu geceki kar ihtimalinden sonra 14 Şubat Cuma günü Ankara ve Eskişehir çevresinde yağmur görülebilir. Yağış miktarları tahminen 4 ila 10 mm olacak, Ankara'da barajlar henüz yeterince yağış biriktiremedi. Hafta sonu başkent çevresinde önemli bir yağış beklenmezken, gelecek haftanın da büyük kısmı az bulutlu-güneşli geçecek görünüyor. KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR Karadeniz genelinde hava tıpkı Marmara'da olduğu gibi bulutlu, Samsun'dan Trabzon'a hava sıcaklıkları 10 ila 12°C'lerde, fakat yarından itibaren esecek güney yönlü rüzgarlar ile Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 15-17°C'lere kadar yükselecek. Bu ısınma Doğu Anadolu için de geçerli görünüyor, Erzurum-Erzincan-Van gibi merkezlerde gündüz sıcaklıkları 6-7°C'lere kadar yükselecek.