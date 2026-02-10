Bu hafta hava nasıl olacak?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde bu hafta beklenen sıcaklıklar ve hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Sıcaklıkların yükseleceğini söyleyen Öztel, yağışların süreceği müjdesini verdi. İşte bölge bölge hava durumu...
Türkiye’nin, batı ve kuzey bölgelerinde yeni bir sıcaklık dalgalanması yaşanıyor. Marmara’da gündüz sıcaklıkları bugün ve 11 Şubat Çarşamba günü 6 ila 10°C’lerde seyrediyor.
Kuzeydoğudan esen rüzgar ile hissedilen sıcaklıklar İstanbul’da 5°C civarında, soğuk esen rüzgar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde de kıyafetleri kalınlaştırmayı gerektiriyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK ARTIYOR
İstanbul’da 11 Şubat Perşembe günü de hava bulutlu, öğleden sonra ise güneş görünecek. Yarın 10°C olan sıcaklık, cuma ve cumartesi 16-17°C’lere kadar yükselecek. Rüzgar güney yönlerden esmeye başlarken gece ve gündüz sıcaklıklarında hissedilir artış olacak.
MARMARA'DA PERŞEMBE YAĞIŞ VAR
İstanbul-Kocaeli-Sakarya çevresinde ve Trakya’da 12 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yağmurlu bir gün olacak görünüyor. Bursa’da yerel yağmurlar görülebilir.
EGE'DE PERŞEMBEYE DİKKAT
Kıyı Ege’de ise perşembe günü beklenen sağanak yağışlar yine İzmir, Muğla, Antalya ve bu merkezlerin kıyı ilçelerinde su baskınlarına yol açabilir. Sağanak kıyıları ıslatırken, İzmir’in iç kesimlerinde yağışlar gök gürültülü ve şimşekli olabilir.
BARAJLARDA ARTIŞ KAYDEDİLİYOR
İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi genelinde uzun süredir devam eden yağışlar, baraj havzalarına kavuşan dere ve akarsuları da coşturuyor. Su sıkıntısı içindeki bölgede gözle görülür bir iyileşme kaydediliyor. Fakat yağışlara rağmen Ege’de bu tarih için ortalamaların yarısından az su var denilebilir.
BAŞKENT'E BU GECE KAR YAĞABİLİR
Ankara’da bu gece bir miktar kar yağabilir. Başkent'in batı ve güneybatı ilçelerinde birkaç saat ama hızlı süren kar yağışı ince bir örtü bırakabilir. Ankara’da hava sıcaklıkları 0°C ila 5°C arasında seyrediyor. Bu geceki kar ihtimalinden sonra 14 Şubat Cuma günü Ankara ve Eskişehir çevresinde yağmur görülebilir.
Yağış miktarları tahminen 4 ila 10 mm olacak, Ankara’da barajlar henüz yeterince yağış biriktiremedi. Hafta sonu başkent çevresinde önemli bir yağış beklenmezken, gelecek haftanın da büyük kısmı az bulutlu-güneşli geçecek görünüyor.
KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR
Karadeniz genelinde hava tıpkı Marmara’da olduğu gibi bulutlu, Samsun’dan Trabzon’a hava sıcaklıkları 10 ila 12°C’lerde, fakat yarından itibaren esecek güney yönlü rüzgarlar ile Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 15-17°C’lere kadar yükselecek. Bu ısınma Doğu Anadolu için de geçerli görünüyor, Erzurum-Erzincan-Van gibi merkezlerde gündüz sıcaklıkları 6-7°C’lere kadar yükselecek.
Güneydoğu Anadolu’da Şırnak-Hakkari arası hariç kar yağışı beklenmiyor, Diyarbakır-Şanlıurfa boyunca sıcaklıklar 12 ila 18°C’lerde. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu arasında hafta sonuna doğru Kahramanmaraş’ı da içine alacak şekilde geniş alanlarda yağmur bekleniyor.
TOROSLARDA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Perşembe ve cuma günleri Konya, Karaman, Adana, Mersin çevresinde şiddetli sağanak ihtimali var. Özellikle 13 Şubat Cuma günü Toros Dağları’nın doğu kollarında bu kuvvetli yağışlar nedeniyle toprak kayması ve heyelan riski beliriyor. Alanya, Anamur, Mersin, Adana boyunca sağanak nedeniyle çeşitli semtlerde su baskınları görülebilir. 12-13 Şubat tarihlerinde beklenen bu şiddetli yağışlara hazırlıklı olmakta yarar var.
Türkiye’de kış mevsimi sürüyor, gelecek günlerde Orta Akdeniz üzerinden esecek ılık rüzgarların etkisinde olacağız ve yağışlar çoğu yerde yağmur halinde gerçekleşecek. Batı bölgelerde yakında kar havası görünmüyor ama şubat ayının devamında bir sıcaklık dalgalanması daha gerçekleşebilir.
Bu süreçte yağmurların oldukça bereketli geldiğini söyleyebiliriz, fakat güney ve batı kıyılarımızda her sağanak, yeni bir su baskını ve şehir seli anlamına da geliyor. Perşembe ve Cuma günlerinin yağışlarına tüm kıyı Ege’de ve Akdeniz’de hazırlıklı olalım."