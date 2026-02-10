Habertürk
        Asensio'nun asisti İspanya'da gündem oldu: Resmen Guti'ye dönüştün! - Son dakika FB haberi - Fenerbahçe Haberleri

        Asensio'nun asisti İspanya'da gündem oldu: Resmen Guti'ye dönüştün!

        Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, attığı goller ve yaptığı asistlerle parlıyor, takımını taşımaya devam ediyor. Son olarak Gençlerbirliği karşısında muhteşem bir topuk pasıyla Kerem'e asist yapan Asensio, ülkesinde gündem oldu. AS gazetesi, Asensio'yu eski Beşiktaşlı yıldız futbolcu Guti'ye benzetirken, Marca ise olağanüstü pasa 'sanat eseri' yakıştırması yaptı.

        Giriş: 10.02.2026 - 10:27 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:27
        1

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını şampiyonluk yarışında tutarken, şık hareketleriyle de futbolseverlerin gözlerinin pasını silmeye devam ediyor.

        2

        İspanyol yıldız, Gençlerbirliği'ne karşı kazanılan 3-1'lik maçta yaptığı asistle yine adından söz ettirmeyi başardı. İspanya basını, Asensio'nun Kerem'e verdiği topuk pasını manşetlere taşıdı.

        3

        AS: GUTI'YE DÖNÜŞTÜN!

        AS gazetesi, Asensio'nun pasını eski Beşiktaşlı yıldız futbolcu Guti'nin topuk paslarına benzetti. AS'ta yer alan haberde, "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün. Sevilla’ya karşı 14’ün (Guti) yaptığı asisti hatırlatan muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye’de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

        4

        MARCA: GUTI TARZI TOPUK PASI...

        İspanya'nın bir diğer ünlü basın organı Marca’da yer alan haberde ise şu ifadelere yer verildi:

        "'El Matador' Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa’nın eski oyuncusu olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu."

        5

        "SANAT ESERİ NİTELİĞİNDE"

        Haberde Asensio'nun topuk pasıyla ilgili değerlendirmelere devam edilirken, "Asensio’nun 'sanat eseri' niteliğindeki hareketi gecikmedi. Kanté'den topu aldı, kaleye sırtı dönük halde inanılmaz bir topuk pası çıkardı. Bu pası değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada kaleci Ricardo Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi." denildi.

        6

        28 MAÇTA 11 GOL, 8 ASİST

        Marca, ayrıca Asensio'nun bu sezonki istatistiklerine de yer verdi ve haberde, "Fenerbahçe’nin 21 numaralı oyuncusunun istatistikleri yükselmeye devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 11 gol ve 8 asist üretti." ifadeleri kullanıldı.

