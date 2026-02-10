Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
Kayseri'de, çalıntı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp, içeri giren şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Alarmın çalmasıyla panikleyip kaçan soyguncunun yakalanması için polisin çalışması devam ediyor
Kayseri'de akılalmaz olay, sabah saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi.
FORKLİFT DE ÇALINTI ÇIKTI
DHA'daki habere göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çalıntı olduğu belirtilen forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi.
KEPENGİ KIRIP 150 GRAM ALTIN ÇALDI
Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı.
ALARM ÇALINCA PANİKLEYİP KAÇTI
Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.