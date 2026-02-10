Kayseri haberleri: Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Kayseri haberleri: Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu! Kayseri'de, çalıntı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp, içeri giren şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Alarmın çalmasıyla panikleyip kaçan soyguncunun yakalanması için polisin çalışması devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.02.2026 - 08:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:23 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL