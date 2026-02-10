Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,38 %2,34
        DOLAR 43,6065 %0,04
        EURO 51,9677 %0,01
        GRAM ALTIN 7.049,28 %-0,97
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,09 %-2,97
        BITCOIN 69.523,00 %-1,20
        GBP/TRY 59,6929 %-0,04
        EUR/USD 1,1911 %-0,03
        BRENT 68,86 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 11.525,58 %-0,97
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Yargı kararları Yargıtay akıllı ilacı karşılamayan SGK'yı haklı buldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yargıtay akıllı ilacı karşılamayan SGK'yı haklı buldu

        Yargıtay, kanser tedavisinde kullanılan ancak sağlık uygulama tebliği (SUT) kapsamında yer almayan akıllı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde verilen mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında, yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkeleri gözetilerek hiçbir sınırlama olmaksızın ilaç bedelinin ödenmesi halinde sınırlı kamu kaynakları ile "asgari sağlık hizmeti sunmakla yükümlü" SGK'nın sağlık hizmetlerini sürdürülebilir şekilde finanse edemeyeceği belirtildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 10.02.2026 - 07:08 Güncelleme: 10.02.2026 - 07:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay'dan önemli akıllı ilaç kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kanser hastası vatandaşlar veya yakınları, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında yer almayan akıllı ilaçların karşılanması konusunda çok sık karşı karşıya kalıyorlar. SGK’nın akıllı ilaç bedelini karşılamaması üzerine açılan bir davada iş mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi, SGK’nın ilacı karşılaması kararı verdi.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        SGK’nın temyiz talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (Esas No: 2025/883, Karar No: 2025/16497) 1 Aralık 2025 tarihinde verdiği kararla bölge adliye mahkemesi kararını kaldırarak iş mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay’ın kararında kapsamlı değerlendirmelere yer verildi.

        REKLAM

        Dava konusu dosyaya göre, kanser hastası davacıya Avelumab etken maddeli B… adlı ilaç için rapor düzenlendi. SGK, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun görülmekle birlikte ilaç SUT kapsamında yer almadığı gerekçesiyle bedelini karşılamadı.

        Yargıtay kararında, modern tıbbın gelişimi ile birlikte hastalıkların teşhisi ve teşhis edilen hastalıklara ilişkin ilaç firmalarının çalışmaları ile yeni nesil ilaçların hastaların kullanımına sunulduğu, aynı hastalığa ilişkin farklı ilaç firmalarının daha iyi tedavi seçeneği sunduğunu, daha etkili ilaç ürettiğini iddia ettikleri belirtildi. SGK’nın, bu ilaçların ödenmesi amacıyla yapılan başvurularda kamu kaynaklarını da gözeterek kanunun verdiği yetki ve sınırlamalar dahilinde ilaçları SUT (ödeme) kapsamına aldığı, ödeme kapsamına alınan ilaçların etkinlik ve verimlilik vs. kriterler gözetilerek her zaman ödeme kapsamından çıkartılabildiği, aynı zamanda ilaçların ruhsatlarının da her zaman iptal edilmesinin söz konusu olabildiği kaydedildi.

        “MAHKEMELER PİYASAYA SÜRÜLEN HER İLACI KABUL EDERSE HASTAYA FAYDA SAĞLAMAZ, İDARE DE ZARARA UĞRAR”

        REKLAM

        Kararda, mahkemelerin, ilacın tıbben ve fennen zorunlu, hayati öneme haiz ve özellikle sürekli olarak etkin ve yararlı olması ile birlikte bütün faz çalışmalarını tamamlanmış, tıbbi otoritelerce kabul görmüş bir ilaç olması ve SGK’nın kabul edilebilir itiraz ve çekincelerinin bulunmaması halinde ilacın ödenmesi kararı verebileceği vurgulandı. Aksi takdirde, hiçbir sınırlama ve incelemeye tabi tutulmaksızın, etkinliği şüpheden uzak bir şekilde belirlenmemiş, piyasaya sürülen her ilacın mahkemelerce kabulü halinde hastaya bir fayda sağlamadığı gibi idarenin de maddi olarak zarara uğrayacağı belirtildi.

        Yargıtay kararında şöyle denildi:

        “Kurumdan (SGK) sağlık yardımı almaya müstahak sigortalıların kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu hastaların modern tıbbın sağladığı ilaçlardan yararlanması gerekmekle birlikte bu talebin yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkeleri gözetilerek hiçbir sınırlama olmaksızın ilaç bedelinin ödenmesi, kamu kaynaklarının sınırlılığı gözetildiğinde asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmakla yükümlü olan SGK’nın tüm hastalara eşit olarak sunması gereken sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması ve sağlık hizmetlerinin finansmanının sürdürülmesi olanağını ortadan kaldıracağı açıktır.

        MAHKEMELER NEYE GÖRE KARAR VERMELİ?

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlarda da devletin her türlü sağlık hizmetini karşılamak zorunda olmadığının belirtildiği kaydedilen Yargıtay kararında, özetle şu değerlendirmelere yer verildi:

        “Kanun tarafından tıbbi cihaz ve ilaçların finansmanı konusunda yetki verilen Kurumun yetkisini ortadan kaldıracak şekilde (mahkemelerce) karar verilemez. Bu bakımdan yargı kararı ile bir ilacın ödenebilmesi için öncelikle tüm faz çalışmalarını tamamlamış, ilacın tıbben ve fennen zorunlu, hayati öneme haiz ve özellikle sürekli olarak etkin ve yararlı olması, tıbbi otoritelerce kabul görmüş bir ilaç olması ve davalı Kurumun (SGK) kabul edilebilir itiraz ve çekincelerinin bulunmaması halinde mümkün bulunmaktadır.

        (Mahkemece) Karar verilirken, yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, mevcut tedavi yöntemlerine göre ilacın yan etkilerinin az olması, kısa süreli fayda sağlaması, mevcudun kontrol altında tutulması, yaşam kalitesinin artırılması vs. şeklinde faydasının bulunması durumunda idarenin, kendisine tanınan yasal sınırlar dahilinde her zaman ilaçları SUT kapsamına alabileceği gözetilerek, talebe konu ilaç/ilaçların yargı yolu ile ödenebilmesi için ilacın tıbben ve fennen zorunlu, hayati öneme haiz ve özellikle kısa süreli etkinliğin ötesinde sürekli olarak etkin ve yararlı olması ile birlikte bütün faz çalışmalarının tamamlanmış, tıbbi otoritelerce kabul görmüş bir ilaç olması ve davalı Kurumun kabul edilebilir itiraz ve çekincelerinin bulunmaması halinde mümkün bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır.”

        Yargıtay bu gerekçelerle, akıllı ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiği yönündeki bölge adliye mahkemesi kararını kaldırarak iş mahkemesinin kararını bozdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cide'de heyelanda 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada

        Kastamonu Cide'de heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #Yargıtay
        #SGK
        #Akıllı İlaç
        #Kanser hastası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası