        Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına el konuldu

        Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu

        Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, kaynağının suç gelirlerine dayandığı gerekçesiyle el konuldu. Yıldırım, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

        Giriş: 09.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:09
        Mal varlığına el konuldu
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, 7 Ocak’ta tutuklanmıştı.

        SAVCILIK: CİDDİ EMARELER BULUNUYOR

        Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle, savcılığın talebi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Yıldırım’ın mal varlığına el konuldu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

