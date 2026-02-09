Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP lideri Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu
Giriş: 09.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:37
CHP'den dün istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Özarslan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106. ve 125.maddeleri kapsamında tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.
