Çayınız yeterince lezzetli değilse sorun demleme yönteminizde olabilir! Evde çayın lezzetini zirveye taşıyacak demleme rehberi!

KAYNAR SUYLA ÇAYI YAKMAYIN

Çayın üzerine kaynar su dökmek, yaprakların yanmasına ve buruk bir tada neden olur. En iyi sonuç için su kaynadıktan sonra 1-2 dakika dinlendirilmeli, ardından çayın üzerine eklenmelidir. Bu küçük ama etkili adım, çayın aromasını belirgin şekilde artırır.