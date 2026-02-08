Habertürk
Habertürk
        Korkunç saldırı! Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!

        Korkunç saldırı! Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!

        İzmir'de dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Olayda bir kargo firması çalışanı, tartıştığı İZSU'ya bağlı taşeron firma çalışanının kulağını ısırıp kopardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:01
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        İzmir’in Konak ilçesinde yolda biriken suyun tahliye çalışması sırasında kargo firması çalışanı E.P. (30), kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen İZSU’ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.’nin (33) çıkan tartışmada kulağını ısırıp kopardı.

        DHA'nın haberine göre İzmir’in Konak ilçesinde yolda biriken suyun tahliye çalışması sırasında kargo firması çalışanı E.P. (30), kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen İZSU’ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.’nin (33) çıkan tartışmada kulağını ısırıp kopardı.

        Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan E.P. tutuklandı.

        ARKASINDAN YANAŞIP KULAĞINI ISIRDI

        Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU’ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bu nedenle N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. arasında tartışma çıktı.

        Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.’nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.G.’nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu.

        Olay sonrası kaçan E.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.’nin tedavisi sürerken, E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

        Öte yandan taraflar arasında yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Küçükçekmece'de emlakçıya silahlı saldırı

        İstanbul Küçükçekmece'de bir emlak dükkanını hedef alan motosikletli şahıslar silahla 2 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için çevrede çalışma başlattı. (DHA)

