Korkunç saldırı! Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!

İzmir’in Konak ilçesinde yolda biriken suyun tahliye çalışması sırasında kargo firması çalışanı E.P. (30), kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen İZSU’ya bağlı taşeron firma çalışanı N.G.’nin (33) çıkan tartışmada kulağını ısırıp kopardı.

Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan E.P. tutuklandı.

ARKASINDAN YANAŞIP KULAĞINI ISIRDI

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU’ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bu nedenle N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. arasında tartışma çıktı.

Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.’nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.G.’nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu.