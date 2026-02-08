ABD Başkanı Trump Obama videosu için özür dilemeyecek

Perşembe gecesi geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından paylaşılan kısa video, 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin komplo teorileri içeren bir içerikte yer aldı. Videoda, Obama çiftinin yüzleri The Lion Sleeps Tonight şarkısı eşliğinde dans eden çizgi maymunların bedenlerine montajlandı. Kısa bir süre sonra video silindi.

Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada videonun yalnızca ilk bölümünü gördüğünü, ardından paylaşılması için kimliği açıklanmayan bir personele verdiğini söyledi. Trump, söz konusu personeli görevden almayacağını belirtti ve hata yapmadığını savunarak özür dilemeyi reddetti.

Trump, "Hayır, ben ilk kısmına baktım. O bölüm tamamen seçmen sahtekarlığı ve makinelerle ilgiliydi, ne kadar çarpık ve iğrenç olduklarıyla ilgiliydi. Sonra bunu ekibe verdim. Normalde tamamını izlerler ama sanırım biri izlemedi ve paylaştı. Sonra da sildik." dedi.

İKİ KİŞİNİN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİMİ VAR

Guardian'ın haberine göre Trump'ın açıklamaları, kendisinin bu paylaşımda ne ölçüde sorumluluğu olduğu ve gönder tuşuna kimin bastığı konusunda çevresinde yeni tartışmalar başlattı. Konuya yakın kaynaklara göre Trump'ın sosyal medya hesabına erişimi olan yalnızca iki kişi bulunuyor: Dan Scavino ve Natalie Harp.

Trump'ın danışmanları, son dönemde başkanlık personel ofisini yönetmekle meşgul olan Scavino ihtimalini hızla eledi ve gözler Harp'a çevrildi. Harp, geçmişte de Trump'ın iletişim süreçlerinde tartışmalı durumların merkezinde yer almıştı. Beyaz Saray, basın ofisinin videoyu önce savunup ardından geri adım atarak suçu bir personele yüklemesinin ardından yaşananlara ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. Trump da Cumhuriyetçi milletvekilleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde aynı savunmayı yineledi. REKLAM CBS News'e göre Trump, ırkçı olduğu gerekçesiyle videoyu açıkça kınayan ve aynı zamanda Ulusal Cumhuriyetçi Senatörler Komitesi'nin başkanı olan, tek siyahi Cumhuriyetçi senatör Tim Scott ile yaptığı görüşmede de paylaşımın bir personel hatası olduğunu söyledi ve videoyu kaldıracağını belirtti. Videonun silinmesi, Trump için nadir görülen bir geri adım oldu. Trump, bugüne kadar en kışkırtıcı açıklamalarının bile arkasında durmasıyla biliniyordu. Üstelik Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, videoya yönelik eleştirileri daha önce küçümsemişti.