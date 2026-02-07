Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Umman Denizi’nde konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisine ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da Witkoff ve Kushner’e İran yakınlarında görev yapan gemiye ziyaretlerinde eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Cooper’ın "Amerikan halkı adına Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nda görev yapan denizcilerimiz ve deniz piyadelerimizle duyduğumuz büyük gururu paylaşıyorum. Göreve olan bağlılıkları ve profesyonellikleri, Orta Doğu’da ABD ordusunun hazırlık seviyesini ve gücünü sergiler nitelikte" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, taarruz grubunun bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarın desteklenmesi amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında görev yaptığı belirtildi.