        Haberler Dünya Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret | Dış Haberler

        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret

        ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in, USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret ettiği bildirildi. Abraham Lincoln uçak gemisi, İran ile yaşanan gerilim sonrası Umman Denizi'nde konuşlandırılmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:11 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:26
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Umman Denizi’nde konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisine ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

        CENTCOM, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in Umman Denizi’nde konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisini ziyaret ettiğini açıkladı.

        Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da Witkoff ve Kushner’e İran yakınlarında görev yapan gemiye ziyaretlerinde eşlik ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Cooper’ın "Amerikan halkı adına Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nda görev yapan denizcilerimiz ve deniz piyadelerimizle duyduğumuz büyük gururu paylaşıyorum. Göreve olan bağlılıkları ve profesyonellikleri, Orta Doğu’da ABD ordusunun hazırlık seviyesini ve gücünü sergiler nitelikte" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, taarruz grubunun bölgedeki deniz güvenliği ve istikrarın desteklenmesi amacıyla CENTCOM sorumluluk sahasında görev yaptığı belirtildi.

        Umman’da ABD-İran görüşmeleri gerçekleştirilmişti

        Witkoff ve Kushner’in Amiral Cooper’ın da katılımıyla dün Umman’ın başkenti Maskat’ta İran ve ABD’li heyetler arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından uçak gemisini ziyaret etmesi dikkat çekti.

        Trump, Lincoln’u tehdit unsuru olarak kullanmıştı

        Trump, ABD’nin askeri yığınağını artırdığı Orta Doğu bölgesinde son günlerde İran ile yaşanan siyasi ve askeri kriz sırasında söz konusu uçak gemisi taarruz grubunu sıklıkla İran’a yönelik bir tehdit unsuru olarak kullanmıştı. ABD Başkanı gerçekleştirdiği çeşitli açıklamalarda sıklıkla, "Bölgeye doğru ilerleyen büyük filomuz var" ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafları, Steve Witkoff'un sosyal medya hesabı üzerinden servis edilmiştir

        Hz. İsa tasvirli 1300 yıllık ekmeklerin konservasyonu, 2 yılda tamamlandı

        Kasraman'da bulunan ve birinin üzerinde Hz. İsa figürü, diğerlerinde de farklı bezemelerin bulunduğu 1300 yıllık kömürleşmiş 5 somun ekmeğinin konservasyon ve restorasyonu, Ankara'da 2 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Ekmekler, yakın zamanda ziyaretçileriyle buluşacak. (DHA)    

