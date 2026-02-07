Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesine yönelik ağır iddialar, İsrail kamuoyunda uzun süredir dile getirilen eleştirileri yeniden gündemin merkezine taşıdı. İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesinin podcast yayınına konuşan Netanyahu’nun eski yakın koruma ekibi başkanı Ami Dror, görev yaptığı yıllara ilişkin “sarsıcı” açıklamalarda bulundu.

Dror, Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun babasına fiziksel saldırıda bulunduğunu, olayın medyaya yansımasının ardından Yair’in İsrail’den ayrılarak ABD’nin Miami kentine gönderildiğini iddia etti. “Bir karate darbesi değildi ama müdahale gerektiren bir saldırıydı” diyen Dror, olayın güvenlik ekibinin bilgisi dahilinde yaşandığını söyledi.

Netanyahu ile hem muhalefet lideri hem de başbakan olduğu dönemlerde çalıştığını belirten Dror, Netanyahu’nun hiçbir zaman “etik bir kişilik” sergilemediğini savundu. Dror’a göre, başbakanın yakın koruma biriminde görev yapan çok sayıda isim bu değerlendirmede hemfikir. Eski güvenlik şefi, Netanyahu’nun sık sık restoranlarda hesabı ödemediğini, masrafları yardımcılarına ya da korumalarına yıktığını öne sürdü.

Sara Netanyahu iddiaları ve “ev içi güç dengesi”

Dror’un en sert suçlamalarından biri ise Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’ya yönelik oldu. Dror, Sara Netanyahu’nun “kleptomaniye varan bir çalma takıntısı” bulunduğunu iddia ederek, otellerden havlu alındığını, resmi hediyelerin kaybolduğunu ileri sürdü. Dror, “Başbakana verilen hediyeler devlete aittir, aileye değil” dedi.

Sara Netanyahu’nun sert ve baskın bir karaktere sahip olduğunu savunan Dror, Netanyahu’nun eşini siyasette öne çıkarmak istediğini, onu “İsrail’in Hillary Clinton’ı” gibi konumlandırma arayışına girdiğini, ancak bunun başarısız olduğunu söyledi. Dror’a göre son yıllarda Sara Netanyahu, evin ve karar mekanizmalarının merkezine yerleşti; hatta savcılıkla yapılması planlanan uzlaşma anlaşmasının onun isteğiyle durdurulduğu iddia edildi.

Dror ayrıca, Sara Netanyahu’nun oğlu Yair’i babasının siyasi mirasçısı olarak gördüğünü, “en zeki” kişi olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle aile içi dengelerin giderek daha sorunlu hale geldiğini dile getirdi.

İsrail medyasında uzun süredir süren sert eleştiriler

Ami Dror’un açıklamaları, İsrail medyasında Netanyahu ailesine yönelik yıllardır süren sert eleştirilerle de örtüşüyor. İsrail basınında yayımlanan çok sayıda analiz ve yorumda, Netanyahu’nun ailesinin devlet işlerine etkisi, yargı süreçlerine müdahale iddiaları ve kamu kaynaklarının kişisel alanla iç içe geçmesi sıkça gündeme getiriliyor.