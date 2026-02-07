Habertürk
        Haberler Spor Transfer Süper Lig'in ara transfer raporu! İşte atılan tüm imzalar - Futbol Haberleri

        Süper Lig'in ara transfer raporu! İşte atılan tüm imzalar

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu kış transfer ve tescil dönemi sona ererken, en fazla transferi Eyüpspor gerçekleştirdi. Beşiktaş ise ' Dört Büyükler' arasında kadrosuna en fazla takviye yapan takım oldu. İşte Süper Lig'de atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:55
        1

        Futbolda 2025-26 sezonu kış transfer ve tescil dönemi tamamlandı.

        Süper Lig'deki 18 kulüp, transfer döneminde kadrolarına önemli isimleri dahil etti.

        En fazla transferi 13 oyuncuyla Eyüpspor yaparken 16 Süper Lig kulübü kadrosunu 91 futbolcuyla takviye etti.

        2

        EN FAZLA İMZA EYÜPSPOR'DAN!

        Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminde en fazla futbolcuyu ikas Eyüpspor kadrosuna kattı.

        Eflatun-sarılı takım, 13 takviyenin 8'ini yurt dışından kadrosuna dahil ederken yurt içinden ise 5 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Eyüpspor'u 12 transferle Kasımpaşa takip etti.

        3

        3 TAKIM BİRER TAKVİYE YAPTI

        Ara transfer döneminde 3 takım kadrosunu birer oyuncuyla güçlendirdi.

        Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği kadrolarına birer transfer takviyesi yaptı. Alanyaspor ve Antalyaspor ise ara transferi takviyesiz tamamladı.

        4

        DÖRT BÜYÜKLER'DEN EN FAZLA TRANSFERİ BEŞİKTAŞ YAPTI

        Beşiktaş ise Fenerbahçe, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'dan da fazla transfer yaptı.

        Siyah-beyazlılar, kadrosunu 6'sı yabancı 7 yeni transferle güçlendirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray 5'er oyuncuyla anlaşmaya varırken Trabzonspor ise 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        5

        2025-2026 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının aldıkları oyuncular şu şekilde:

        Eyüpspor (13): Mustafa Yiğit Durmaz (Adana Demirspor), Lenny Pintor (LASK), Charles-Andre Raux-Yao (Briochin), Denis Radu (Petrolul), Jerome Onguene (Petrolul), Angel Torres (Dinamo Kiev), Abdou Khadre Sy (Academie Foot Darou Salam), Ismaila Manga (Essamaye), Diabel Ndoye (Academie Foot Darou Salam), Umut Keseci (Altınordu), Bedirhan Özyurt (Alanyaspor), Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dorin Rotariu (Iğdır FK)

        6

        Kasımpaşa (12): Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Kerem Demirbay (Eyüpspor), Cenk Tosun (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Rodrigo Becao (Fenerbahçe), Burak Gültekin (Altınordu), Jim Allevinah (Angers), Adrian Benedyczak (Parma), Eyüp Aydın (Galatasaray), Mehmet Burak Reçber (QPR), Ahmet Kaan Öztürk (FC Shkupi), Ahmet Taha Dağbaşı (Söke 1970)

        7

        Fatih Karagümrük (9): Ahmed Traore (Kulübü yok), Abdul Kader Moussa Kone (Kulübü Yok), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Yaya Onogo (FC OSA), Igor Lichnovsky (CF America), Shavy Babicka (Kızılyıldız), Daniele Verde (Spezia Calcio), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Davide Biraschi (Frosinone)

        8

        Konyaspor (8): Kazeem Olaigbe (Trabzonspor), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Sander Svendsen (Viking), Deniz Türüç (Başakşehir), Berkan Kutlu (Galatasaray), Diogo Gonçalves (MLS Pool), Arif Boşluk (Trabzonspor), Adamo Nagalo (PSV)

        9

        Beşiktaş (7): Hyeongyu Oh (Genk), Junior Olaitan (Göztepe), Kristjan Asllani (Inter), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Yasin Özcan (Aston Villa), Devis Vasquez (Roma), Amir Murillo (Marsilya)

        10

        Kayserispor (7): Jadel Katongo (Manchester City), Semih Güler (Gaziantep FK), Görkem Sağlam (Hatayspor), Sam Mather (Manchester United), Denis Makarov (Dinamo Moskova), Fedor Chalov (PAOK), Joshua Brenet (Livingston)

        11

        Göztepe (6): Guilherme Luiz (Ceara), Jeh (Ponte Preta), Alexis Antunes (Servette), Şamil Öztürk (Kayserispor), Musah Mohammed (Bodrum FK), Filip Krastev (Lommel)

        12

        Samsunspor (6): Elayis Tavsan (Verona), Yalçın Kayan (Eyüpspor), Jaures Assoumou (Troyes), Ali Badra Diabate (Leader Sporting), İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Saikuba Jarju (Kulübü yok)

        13

        Fenerbahçe (5): Matteo Guendouzi (Lazio), N'Golo Kante (Al Ittihad), Anthony Musaba (Samsunspor), Sidiki Cherif (Angers), Mert Günok (Beşiktaş)

        14

        Galatasaray (5): Yaser Asprilla (Girona), Noa Lang (Napoli), Renato Nhaga (Casa Pia), Sacha Boey (Bayern Münih), Can Armando Güner (Mönchengladbach)

        15

        Gaziantep FK (4): Karamba Gassama (Dinamo City), Victor Ntino-Emo Gidado (NK Bravo), Denis Draguş (Trabzonspor), Nihad Mujakic (Partizan)

        16

        Çaykur Rizespor (3): Adedire Mebude (Westerlo), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Frantzdy Pierrot (AEK)

        17

        Trabzonspor (3): Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger), Mathias Lovik (Parma), Umut Nayir (Konyaspor)

        18

        Başakşehir (1): Kazımcan Karataş (Galatasaray)

        19

        Gençlerbirliği (1): Cihan Çanak (Trabzonspor)

        20

        Kocaelispor (1): Mahamadou Susoho (Manchester City)

        21

        Alanyaspor: Yok

        22

        Antalyaspor: Yok

