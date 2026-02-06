Habertürk
Habertürk
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi | Son dakika haberleri

        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi

        Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Ahmet Karaca, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirirken; aynı yolda iki gün önce eşinin de otomobil çarpması sonucu yatalak kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:47 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:47
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR’ın çarptığı Ahmet Karaca (86), hayatını kaybetti. Aynı yolda 2 gün önce de Karaca’nın eşine otomobilin çarptığı belirtildi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Saimbeyli Caddesi’nde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 33 AFG 132 plakalı TIR, yolun karşısına geçen Ahmet Karaca’ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca’nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan, 2 gün önce de Karaca’nın eşi Fatma Karaca’nın aynı yolda otomobilin çarpması sonucu yatalak kaldığı belirtildi. TIR şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

         İl Emniyet Müdürlüğü binası Adanada tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

