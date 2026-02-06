Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Naci Görür son dakika açıklaması: Bu deprem o segmana yakın | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, "Kemah-Hakbilir/Erzincan'da 5.0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF'ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:52
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat: 14.16’da, merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.52 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

        "OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI"

        DHA'daki habere göre Vali Hamza Aydoğdu, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabb'im milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin" dedi.

        Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram da deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını ve ekiplerin sahada inceleme yaptığını söyledi.

        PROF. DR. GÖRÜR: BU DEPREM O SEGMANA YAKIN

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, "Kemah-Hakbilir/Erzincan’da 5.0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" değerlendirmesinde bulundu.

