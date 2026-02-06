Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat: 14.16’da, merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.52 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI"

DHA'daki habere göre Vali Hamza Aydoğdu, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabb'im milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin" dedi.

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram da deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını ve ekiplerin sahada inceleme yaptığını söyledi.

Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyorz. Bu deprem o segmana yakın pic.twitter.com/eYm6rbp31j — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 6, 2026

PROF. DR. GÖRÜR: BU DEPREM O SEGMANA YAKIN

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Görür, "Kemah-Hakbilir/Erzincan’da 5.0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" değerlendirmesinde bulundu.