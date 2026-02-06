Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.

        Giriş: 06.02.2026 - 19:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:46
        Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu kaleci Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.

        İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşıladı.

        Havalimanından kendisi için tahsis edilen araca binen Kolombiyalı file bekçisi, sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

        Beşiktaş'ın, Devis Vasquez'le sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

        Futbola, Kolombiya'nın İnternacional Palmira ekibinde başlayan Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu. Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.

        Sezon başında Roma'ya transfer olan Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.

