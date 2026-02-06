Habertürk
Habertürk
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları

        Siyasilerden 6 Şubat mesajları

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yıldönümünde siyasiler, anma mesajı yayınladı. İşte acının paylaşıldığı ve unutulmadığı o mesajlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 08:56 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:56
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Türkiye'nin yüreğine kavuran 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin yıldönümünde siyasiler mesaj yayımlayarak ortak acıyı paylaştı. İşte o mesajlar...

        KURTULMUŞ: YASINIZ, YASIMIZDIR

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum.

        Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin" dedi.

        ÖZEL: HÂLÂ AYNI SIZIYLA, BİR ARADA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada..."

        DERVİŞOĞLU: HAFIZAMIZA KAZINMIŞTIR

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketi, Cumhuriyet tarihimizin en ağır felaketlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu büyük yıkım; yönetim tercihlerinin, ihmallerin ve denetimsizliğin acı bir sonucudur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acıyı omuz omuza taşıyan aziz milletimizin yükünü yürekten paylaşıyorum."

        HATİMOĞULLARI: BİZ BURADAYIZ UNUTMADIK

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: "6 Şubat depremlerinin 3. yılında, yitirdiklerimizi anmak ve acılarımızın ortaklığında yaralarımızı sarmak için Adıyaman’dayız. Biz buradayız; çünkü unutmadık! Buradayız; çünkü kaybettiklerimize, yarım kalan hayatlara borcumuz var! Depremi felakete dönüştüren ihmaller zincirinin sorumluları yargılanana, adalet sağlanana dek mücadelemizi sürdüreceğiz!"

        ÖZDAĞ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Zafer Partisi olarak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, acısı halen taptaze olan Hatay halkıyla bir arada anma törenlerine katıldık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

        YERLİKAYA: 86 MİLYONUN ORTAK ACISI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "6 Şubat tarihinden bugüne; her birimizin yüreğinde derin bir acı var. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz, analarımızı, babalarımızı Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Yaşanan bu büyük acı sadece deprem bölgesindekilerin değil, 86 milyonun ortak acısı oldu.

        İşte o güçle; enkaz başında omuz omuza verdik. İşte o güçle; bir lokmayı bölüştük. İşte o güçle; “yeniden” dedik, “diriliş” dedik, “kalkacağız” dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; güçlü bir iradenin, bir umudun, bir dirilişin canlı şahitleri olarak; “Asrın felaketi” gibi büyük bir imtihanı “Asrın İnşası”na dönüştüren eşsiz bir başarı hikâyesini tüm dünyaya ilan ettik. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

        KURUM: MEKANLARI CENNET OLSUN

        Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı: "6 Şubat’ta yaşadığımız acının 3. yılında Kahramanmaraş’tayız. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı, sabah namazında dualarla andık. Mekânları cennet, makamları âli olsun."

        MEHMETÇİK'TEN SAYGI DURUŞU

        Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin depremin gerçekleştiği dakikalarda Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.

