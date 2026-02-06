Siyasilerden 6 Şubat mesajları

Türkiye'nin yüreğine kavuran 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin yıldönümünde siyasiler mesaj yayımlayarak ortak acıyı paylaştı. İşte o mesajlar...

KURTULMUŞ: YASINIZ, YASIMIZDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah’tan sabır niyaz ediyorum.

Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin" dedi.

ÖZEL: HÂLÂ AYNI SIZIYLA, BİR ARADA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada..."

DERVİŞOĞLU: HAFIZAMIZA KAZINMIŞTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketi, Cumhuriyet tarihimizin en ağır felaketlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu büyük yıkım; yönetim tercihlerinin, ihmallerin ve denetimsizliğin acı bir sonucudur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acıyı omuz omuza taşıyan aziz milletimizin yükünü yürekten paylaşıyorum."

HATİMOĞULLARI: BİZ BURADAYIZ UNUTMADIK DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: "6 Şubat depremlerinin 3. yılında, yitirdiklerimizi anmak ve acılarımızın ortaklığında yaralarımızı sarmak için Adıyaman'dayız. Biz buradayız; çünkü unutmadık! Buradayız; çünkü kaybettiklerimize, yarım kalan hayatlara borcumuz var! Depremi felakete dönüştüren ihmaller zincirinin sorumluları yargılanana, adalet sağlanana dek mücadelemizi sürdüreceğiz!" ÖZDAĞ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Zafer Partisi olarak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, acısı halen taptaze olan Hatay halkıyla bir arada anma törenlerine katıldık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." YERLİKAYA: 86 MİLYONUN ORTAK ACISI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "6 Şubat tarihinden bugüne; her birimizin yüreğinde derin bir acı var. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz, analarımızı, babalarımızı Rahmet-i Rahman'a uğurladık. Yaşanan bu büyük acı sadece deprem bölgesindekilerin değil, 86 milyonun ortak acısı oldu. İşte o güçle; enkaz başında omuz omuza verdik. İşte o güçle; bir lokmayı bölüştük. İşte o güçle; "yeniden" dedik, "diriliş" dedik, "kalkacağız" dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; güçlü bir iradenin, bir umudun, bir dirilişin canlı şahitleri olarak; "Asrın felaketi" gibi büyük bir imtihanı "Asrın İnşası"na dönüştüren eşsiz bir başarı hikâyesini tüm dünyaya ilan ettik. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyorum."