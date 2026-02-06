Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!

        Konya'da, aile sağlı merkezinde, muayene sırası nedeniyle tartıştığı Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu'ya saldırıp, darp eden ve adli kontrolle serbest bırakılan müezzin Yusuf Mete, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 08:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:25
        Konya'da olay, 27 Ocak günü Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.

        KENDİ AİLE HEKİMİ İZİNLİYDİ

        Müezzin Yusuf Mete, muayene olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde, kendi aile hekiminin izinli olması nedeniyle hekimlerden Ahmet Tolu’nun odasına girerek, muayene olmak istediğini söyledi.

        MUAYENE SIRASI YÜZÜNDEN TARTIŞTI

        DHA'daki habere göre Tolu ise hastasının olduğunu, sırası geldiğinde muayene edebileceğini söyleyerek Yusuf Mete’yi dışarı çıkardı.

        DOKTORA YUMRUK ATIP ISIRDI

        İddiaya göre bir süre sonra tekrar içeri giren Yusuf Mete, muayene sırası yüzünden tartıştığı Dr. Ahmet Tolu'nun parmağını ısırıp, yumrukla saldırdı.

        SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Merkezin personeli müdahale edip Dr. Tolu'yu, Yusuf Mete’den kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tolu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu olup, Yusuf Mete hakkında ise şikayette bulundu.

        SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

        Şikayetin ardından gözaltına alınan Yusuf Mete, ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Mete, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yüksekova'da esnaf dükkanının önüne kardan tünel açtı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf Servet Aytekin, dükkanının önündeki kar yığınından tünel yaptı. Aytekin, hem kendisinin hem de müşterilerinin tünelden geçerek dükkanına ulaşabildiklerini söyledi.

        #Konya
        #Son dakika haberler
