        Louvre Müzesi hırsızların kaçarken düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı

        Louvre Müzesi hırsızların kaçarken düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı

        Louvre Müzesi, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen hırsızlık sırasında soyguncuların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugénie'ye ait tacın tamamen onarılabileceğini açıkladı. Müze, soygunun ardından tacın fotoğraflarını ilk kez paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 10:42 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:48
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre Müzesi, geçen yıl ekim ayında gerçekleştirilen hırsızlık sırasında soyguncuların geride bıraktığı İmparatoriçe Eugénie’ye ait zümrütlü tacın tamamen onarılabileceğini duyurdu.

        Louvre Müzesi tarafından yapılan açıklamada hırsızların kaçış sırasında düşürdüğü 170 yıllık tacın “ağır biçimde deforme olduğu” ancak neredeyse eksiksiz bulunduğu ve restorasyonunun mümkün olduğu kaydedildi. Müze, soygunun ardından tacın fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

        Louvre uzmanlarının hazırladığı rapora göre taç, hırsızların güçlendirilmiş cam vitrinde açtıkları dar bir kesikten zorla çekilmesi sırasında ezildi, kaçış sırasında yere düşmesiyle de daha fazla zarar gördü.

        Bu süreçte elmas ve zümrütlerle süslü dört palmiye parçası koptu, yaklaşık 10 elmas kayboldu. Eksik olan altın kartalın ise çalınan diğer parçalarla birlikte bir yerde olabileceği belirtildi.

        FRANSA'NIN KÖKLÜ MARKALARI DAVET EDİLECEK

        Louvre, Fransız Kültürel Miras Yasası kapsamında restoratörün seçilmesi için ihale süreci başlatacak. Restorasyon süreci, müze yetkilileri ve mücevher uzmanlarından oluşan yeni bir danışma komitesi tarafından denetlenecek.

        Ayrıca Fransa’nın köklü mücevher evleri olan Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron ve Van Cleef & Arpels’ten birer temsilcinin de danışma komitesine davet edileceği belirtildi.

        TACI FRANSA'DA BIRAKMIŞTI

        III. Napolyon tarafından 1855 yılında kendisi ve eşi Eugénie için sipariş edilen taç, çiftin resmi bir taç giyme töreni olmamasına rağmen imparatorluk simgesi olarak hazırlanmıştı.

        Napolyon’un Prusya’ya esir düşerek iktidarı kaybetmesinin ardından İmparatoriçe Eugénie İngiltere’ye kaçmış, tacı Fransa’da bırakmıştı. Ancak daha sonra Fransız Cumhuriyeti’ne açtığı davayı kazanarak tacı geri alan Eugénie, mücevheri Belçika’da yaşayan vaftiz kızı Prenses Marie-Clotilde Napoléon’a miras bıraktı.

        TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEYEN MÜCEVHER SOYGUNU

        Öte yandan, ekim ayında Louvre’da gerçekleşen ve tarihte benzeri görülmeyen mücevher soygununda sekiz kraliyet mücevheri çalındı. Bu durum, müzenin güvenlik sistemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesine yol açtı. Fransız yetkililer, hırsızlıkla bağlantılı olduğu iddia edilen dört kişiyi gözaltına alırken, soruşturmanın beyni olduğu belirtilen kişinin halen firari olduğunu açıkladı.

        Çalınan mücevherlerin hiçbirinin henüz bulunamadığını bildirildi. Mücevherler arasında Napolyon Bonapart’ın ikinci eşi Marie-Louise’e ait bir zümrüt kolye, safir takı setinden üç parça ve Eugénie’ye ait incilerle süslü ayrı bir taç da bulunuyor.

        *Haberin görselleri Louvre Müzesi tarafından servis edilmiştir.

        Eyüpsultan'da Cesedi Valizle Taşıyan Zanlı Yakalandı

        üpsultandaki Nurtepe Viyadüğünün altına valizle getirip bıraktığı cesede, cebine koyduğu uyuşturucu maddeyle "intihar süsü" veren şüpheli yakalandı. 

