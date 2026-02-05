İzmir sağanak yağışlar yollar göle döndü

İzmir’de son günlerde etkisini artırarak devam eden sağanak yağışlar nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kod yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonlarından alınan verilere göre, son 6 saatlik süreçte en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde ölçüldü. Urla Orman Sahası’nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar’da 44,4 kilogram, Karaburun’da 38,5 kilogram, Çeşme’de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası’nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür’de 29,4 kilogram, Narlıdere’de 28,5 kilogram, Dikili’de 26,9 kilogram, Güzelbahçe’de 26,8 kilogram yağış kaydedilirken, Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü

EKİPLER SAHADA ÇALIŞIYOR

Yağışların ilerleyen saatlerde merkez ilçelerde de etkisini artırması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. Kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile uzman ekipler görev yapıyor.

YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, yarın da yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.