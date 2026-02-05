Her gün yaptığınız bu hata böbrekleri zorluyor olabilir! Böbrekleri ne temizler? İşte böbrek sağlığını koruyan öneriler!

BÖBREKLER NE İŞE YARAR, NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Böbrekler, kandaki atık maddeleri ve fazla sıvıyı idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırır. Aynı zamanda tansiyonun düzenlenmesi, elektrolit dengesi ve kırmızı kan hücresi üretimi gibi kritik görevler üstlenir. Bu nedenle böbrek sağlığındaki en küçük aksama bile tüm vücudu etkileyebilir.