        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi | Son dakika haberleri

        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda trafik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi

        Giriş: 05.02.2026 - 00:31 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:31
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemeleri de içeren 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşma, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi.

        6 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ

        Yapılan görüşmelerin ardından ilk 17 maddesi görüşülen teklifin, 6 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; yüklü ve yüksüz araçlarda ağırlık ile boyutları açısından izin belgesi gerektiren şartlar yerine getirilmeden yükleme işlemi yapılmayacak ve taşınma işlemi durdurulacak. Hazırlanacak yükün uygun bağlanmaması halinde kara yoluna düşecek ya da dökülmesi hali ortadan kaldırılacak. Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak. İzin almayan taşıma işlemi yapanlara 20 bin lira, yükleme işlemi yapanlara 60 bin lira para cezası verilecek.

        DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERE 46 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

        Diğer taraftan drift yapan motorlu bisiklet veya motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasak olacak. Drift yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Geri alınan ehliyetler süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek ehliyeti geri almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek. İhlali son 5 yıl içerisinde ikinci kez uygulayanları ehliyetleri ise iptal edilecek ve ehliyeti iptal edilen kişilerin tekrar sürücü kursu ve sınavlara girmesi gerekecek.

        GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ZORUNLULUK OLMADAN KULANANA CEZA

        Madde üzerine Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle değişiklik yapıldı. Buna göre bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak, söz konusu araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu hüküm kapsamında ehliyetleri iki defa geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.

        6 maddenin kabul edilmesinin ardından Danışma Kurulu'nun önerisiyle TBMM Genel Kurulu yarın sadece 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri gündemiyle toplanacak. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, önerinin kabul edilmesi üzerine birleşimi 5 Şubat Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        'Aileler farkında olmadan çocuklarının zorba davranışlarının temelini atabiliyor'

        Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Sibel Özgür Vatansever, akran zorbalığının tesadüfen ya da kendiliğinden ortaya çıkmadığını belirterek, "Bazı aileler, çocuğun küçük yaşlardan itibaren gösterdiği olumsuz davranışları 'Şaka yaptı', 'Öyle demek istemedi' diyerek n...
