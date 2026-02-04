Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Mısır'da diplomatik temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuğu. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

İlk sözü alan Sisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk.

Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

Bölgemiz çok kritik, çalkantılı. Bu nedenle işbirliği yapmamız gerekiyor. Güvene ve istikrara ihtiyacımız var. Hiçkimsenin iç işlerine karışmadan.

Filistin'de sükunet sağlanmalı. BM kararları uygulanmalı iki devletli çözüm çerçevesinde. Filistin'de kutsal yerler var, hepsinin korunması gerekiyor.

Sudan'ı da ele aldık. İnsani yardım sağlanması önemli. Sayın Erdoğan diplomatik çabalarını sürdürüyor. Sudan'ın birliği çok önemli.

Somali de bölünmemeli. Libya'da da istikrar sağlanmalı.

Suriye'yi de görüştük. Suriye'nin birliğini destekliyoruz. Bir sonraki toplantımızı Ankara'da yapmak isteriz.