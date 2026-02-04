Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuğu. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Sisi, "Filistin'de sükunetin sağlanması ve iki devletli çözüm istiyoruz. Bölgemiz çalkantılı, hiçkimsenin iç işlerine karışılmayan bir sükunet gerekiyor" dedi. Erdoğan da, Mısır lideri Sisi'yle ortak bir vizyon sahibi olduklarını söyleyerek, "Deniz güvenliği konusunda da iş birliğimizi artırmayı amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:56
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Mısır'da diplomatik temaslarına devam ediyor.

        Title

        Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuğu. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

        İlk sözü alan Sisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk.

        Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

        Bölgemiz çok kritik, çalkantılı. Bu nedenle işbirliği yapmamız gerekiyor. Güvene ve istikrara ihtiyacımız var. Hiçkimsenin iç işlerine karışmadan.

        Filistin'de sükunet sağlanmalı. BM kararları uygulanmalı iki devletli çözüm çerçevesinde. Filistin'de kutsal yerler var, hepsinin korunması gerekiyor.

        Sudan'ı da ele aldık. İnsani yardım sağlanması önemli. Sayın Erdoğan diplomatik çabalarını sürdürüyor. Sudan'ın birliği çok önemli.

        Somali de bölünmemeli. Libya'da da istikrar sağlanmalı.

        Suriye'yi de görüştük. Suriye'nin birliğini destekliyoruz. Bir sonraki toplantımızı Ankara'da yapmak isteriz.

        Erdoğan Mısır'ın en aziz misafiridir. Barışın kalkınmanın bölgede egemen olmasını temenni ediyorum."

        "Ortak vizyon sahibiyiz"

        Sisi'nin ardından sözü alan Erdoğan, şunları söyledi:

        "Bin yıllık ortak kardeşliğimizden hep beraber faydalanmak isteriz. İlişkilerimiz her alanda daha ileri taşınıyor, çok memnunuz.

        Ortak vizyon sahibiyiz. Son 16 ayda 2 kere Mısır'ı ziyaret ettim. İlişkilerimizi pekiştiriyoruz. Hedefimiz 15 milyar dolar ticaret hacmi. Gelişen ilişkilerimiz turizme de yansıdı.

        Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Deniz güvenliği konusunda iş birliğimizi artırmayı amaçlıyoruz.

        Ayrıntılar geliyor...

