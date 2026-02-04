Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi: İşte transferin maliyeti!

Kante'nin transfer süreci nasıl tamamlandı? Haberi Görüntüle

Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

İSTANBUL'A GELİYOR!

Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan 35 yaşındaki orta saha bugün İstanbul'a geliyor. Kante'yi taşıyan uçağın saat 21.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI!

7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.