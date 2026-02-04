Habertürk
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi: İşte transferin maliyeti!

        Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi. Yapılan bildirime göre, Fransız yıldıza 14.4 milyon Euro imza parası, yarım sezon için 5.5 milyon Euro maaş ve 2026-2027 ile 2027-2028 sezonları için 11 milyon Euro net maaş ödenecek

        Giriş: 04.02.2026 - 17:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:45
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Kante'nin transfer süreci nasıl tamamlandı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferi için KAP açıklaması yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

        Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

        İSTANBUL'A GELİYOR!

        Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan 35 yaşındaki orta saha bugün İstanbul'a geliyor. Kante'yi taşıyan uçağın saat 21.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

        BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

        Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

        2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI!

        7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

