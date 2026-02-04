Dünyanın yeni ekonomik düzeni Türkiye’ye yarayacak    

Sigorta Sayfası programına katılan Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız akademisyen, iş insanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu ve yardım örgütü çalışanlarından oluşan uzmanların değerlendirmelerinden oluşan Küresel Riskler Raporu’nu anlattı.

Zurich Sigorta Grubu tarafından oluşturulan raporda 36 farklı risk grubunun değerlendirilerek küresel riskleri ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Yıldız, 21 yıldır yayımlanan raporun bu yılki çıktılarına göre raporun karar alıcıların yüzde 90’nın karamsar olduğunu söyledi.

2026’da gelecek 2 yıl içindeki riskler değerlendirildiğinde ilk riskin jeoekonomik riskler olduğunu ikinci riskin yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon ve üçüncü riskin de toplumsal kutuplaşma olduğunun altını çizen Yıldız, ikinci dünya savaşı sonrası dünyada kurulan ekonomik düzenin artık değiştiğine dikkat çekti.

BELİRSİZLİĞİN HAKİMİYETİ

Risk raporunda ABD’nin içe dönmesi ile birlikte dünyada kaosun oluştuğunu ve trend olarak uygulamaya çalıştığı politika net olsa da günlük hayatta ekonomiye belirsizlik olarak yansıdığını ifade etti. Yıldız, ABD ve Batı tarafından oluşturulmaya çalışılan yeni ekonomik düzenin Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını dile getirdi.