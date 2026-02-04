Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!

        Bursa'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kentte bir iş yerinin çatısında duran otomobil, akan çatı tamir edilmek istenince fark edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:35
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 yıl önce tamir için kaportacıya getirilen otomobil, araç sahibi ile kaporta ustası arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle teslim alınmadı.

        DHA'nın haberine göre konu yargıya taşınırken, kaporta ustasının çekiciyle iş yerinin çatısına çıkardığı otomobil, yeni kiracı tarafından çatı akınca bulundu.

        Mahmudiye Mahallesi Bozkurt Sokak’ta traktör tamirciliği yapan usta, çatı akınca durumu dükkan sahibine bildirdi. Mülk sahibi adına işlemleri yürüten Berat Ertopuz, onarım için dükkana gelerek çatıyı kontrol etmek istedi. 2 katlı dükkanın teras şeklindeki çatısına çıkan Ertopuz, burada hurda bir otomobille karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hurda otomobilin motorunun şasi numarasından sahibine ulaştı. Otomobilin 20 yıldır çatıda olduğu ortaya çıktı.

        ÇEKİCİ İLE ÖNCE KENDİ ÇATISINA SONRA KOMŞU DÜKKANIN ÇATISINA TAŞIMIŞ

        Söz konusu iş yerinin bitişiğinde bulunan kaportacıya 20 yıl önce tamir için getirilen otomobilin, araç sahibi ile kaporta ustası arasında çıkan anlaşmazlık sonucu teslim alınmadığı ve konunun yargıya taşındığı, kaporta ustasının, arızalı aracı çekiciyle kendi iş yerinin çatısına koyduğu, ilerleyen yıllarda da çatı onarımı sırasında bitişikte bulunan mevcut iş yerinin çatısına taşıttığı öğrenildi. Kaporta ustasının ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

        "LÜTFEN ARACINIZI ALIN, BİZ DE ÇATIMIZI ONARALIM"

        Araç sahibi hurdaya dönen otomobilini almak istemediğini söylerken, onarım için çıktığı çatıda aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Berat Ertopuz, “Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul’da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum, lütfen aracınızı alın biz de çatımızı onaralım” diye konuştu.

