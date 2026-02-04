Tibet'ten neden uçak geçmez? Yüksek rakım mı yoksa güvenlik önlemi mi?
Haritalara bakıldığında Asya'nın tam ortasında yer alan Tibet, dünyanın en yüksek bölgelerinden biri. Ancak dikkatli gözler için şaşırtıcı bir detay var: Bu bölgenin üzerinden neredeyse hiç ticari uçak geçmiyor. Peki bunun nedeni ne? İşte detaylar…
Uçuş takip uygulamalarında göze çarpan boşluklardan biri Tibet Platosu. Binlerce kilometrelik bu dev coğrafyada hava trafiği yok denecek kadar az. Bu durum bir yasak mı, yoksa zorunlu bir tercih mi?
TİBET ÜZERİNDEN UÇUŞLAR NEDEN SINIRLI?
Tibet’ten “uçak geçmiyor” algısı yaygın olsa da, teknik olarak uçuşlar tamamen yasak değil. Ancak bölgenin coğrafi, iklimsel ve operasyonel koşulları, ticari havayolları için ciddi riskler barındırıyor. Bu nedenle uluslararası uçuş rotaları Tibet üzerinden geçmekten bilinçli olarak kaçınıyor.
TİBET PLATOSU VE YÜKSEK RAKIM SORUNU
Tibet Platosu, ortalama 4.500 metre rakımı ile dünyanın en yüksek yerleşim alanlarından biri. Bu yükseklik, uçaklar için hayati öneme sahip bir sorunu beraberinde getiriyor: Acil durumlar.
Bir uçağın ani basınç kaybı yaşaması halinde, hızla daha düşük rakımlara (genellikle 10.000 feet altına) inmesi gerekir. Ancak Tibet üzerinde, pilotların yönelebileceği güvenli irtifada neredeyse hiç hava alanı bulunmuyor. Devasa dağ sıraları, uçağın güvenli bir seviyeye alçalmasına engel teşkil ediyor.
MOTOR VE AERODİNAMİK RİSKLER
Yüksek rakım, havanın yoğunluğunu düşürür. Bu durum, jet motorlarının verimliliğini azaltır ve kalkış-uçuş performansını zorlaştırır.
Ayrıca bölgede görülen şiddetli rüzgarlar ve ani hava değişimleri, türbülans riskini artırır. Havayolu şirketleri için bu durum, hem güvenlik hem de sigorta maliyetlerinin yükselmesi anlamına gelir.
SERT İKLİM VE HAVA KOŞULLARI
Tibet’te hava durumu tahminleri her zaman güvenilir değildir. Ani kar fırtınaları, buzlanma ve görüş mesafesinin hızla düşmesi, uzun mesafeli uçuşlar için ciddi tehdit oluşturur. Bu nedenle pilotlar ve hava trafik planlamacıları, daha stabil hava koşullarına sahip rotaları tercih eder.
STRATEJİK VE POLİTİK ETKENLER
Bölge, Çin Halk Cumhuriyeti’nin askeri ve stratejik olarak hassas kabul ettiği alanlardan biridir. Bu da sivil hava trafiğinin belirli koridorlarla sınırlandırılmasına yol açar. Her ne kadar ana neden coğrafi güvenlik olsa da, politik faktörler de planlamada etkili rol oynar.