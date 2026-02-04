Tibet'ten neden uçak geçmez? Yüksek rakım mı yoksa güvenlik önlemi mi?

STRATEJİK VE POLİTİK ETKENLER

Bölge, Çin Halk Cumhuriyeti’nin askeri ve stratejik olarak hassas kabul ettiği alanlardan biridir. Bu da sivil hava trafiğinin belirli koridorlarla sınırlandırılmasına yol açar. Her ne kadar ana neden coğrafi güvenlik olsa da, politik faktörler de planlamada etkili rol oynar.