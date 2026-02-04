Habertürk
        Bakan Bayraktar:  "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan enerji anlaşması sonrası, "Şu anda Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız ve inşallah bunu vatandaşlarımıza sunacağız. Bu 2 bin megavatlık ilk fazdaki proje yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım demek" dedi. Bayraktar, proje kapsamında yüzde 50'lik bir yerlileştirme istediklerini ifade ederek, "Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 07:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:42
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nda mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma"ya imza attı.

        İmzanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu vizyon ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımları ileri götürme hedefini bugün hayata geçirmiş olduklarını belirtti.

        Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok büyük hedefleri olduğuna işaret eden Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız COP29 Bakü'de bunu dünyaya ilan etti. 'Türkiye 2035'te güneşte ve rüzgarda 120 bin megavatlık bir kurulu güce ulaşacak' dedi. Dolayısıyla bu güce ulaşmak için her yıl 8-9 bin megavat, 10 bin megavatlık yeni kapasiteyi sistemimize katmamız gerekiyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan yenilenebilir enerji santrali projesi anlaşmasına ilişkin, "Projenin kapsamı yaklaşık 5 bin megavat. İmza attığımız ilk kısım 2 bin megavatlık güneş projelerini içeriyor. Bunun 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı da Karaman'da Taşeli'nde gerçekleşecek. Burada üretilen elektriği özellikle Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, 1,99 avro/sent kilovatsaat başına bir bedelle alıyoruz. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan Türkiye elektrik alacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Hükümetler arası anlaşmalar yoluyla uzun vadede Türkiye'ye daha ucuz elektrik sağlayacak büyük ölçekli projeler yaptıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Şu anda Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız ve inşallah bunu vatandaşlarımıza sunacağız. Bu 2 bin megavatlık ilk fazdaki proje yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu aynı zamanda doğrudan dış finansmanın ülkemize gelmesi demek. Bunun bir kısmı buradaki kaynaklardan, bir kısmı da uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanmış olacak."

        "2027'DE TEMELİ ATACAĞIZ"

        Bayraktar, proje kapsamında yüzde 50'lik bir yerlileştirme istediklerini ifade ederek, "Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız ve 2027'nin sonuna doğru ilk faz, 2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

        İki ülke arasında elektrik alanındaki işbirliğini daha uzun soluklu hale getirecek bazı projeleri de konuştuklarını dile getiren Bayraktar, "Özellikle Suudi Arabistan'dan Türkiye elektrik iletim hattı, enterkonneksiyon sağlanması konusunda inşallah arkadaşlarımız burada, tekrar gelip çalışmaya başlayacaklar. O da hakikaten bütün bölgemizi etkileyebilecek büyüklükte ve önemli bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir gazetecinin, yarın gerçekleştirecekleri Mısır ziyareti kapsamında bu tarz anlaşmaların olup olmayacağını sorması üzerine Bayraktar, orada daha farklı projeler konuşacaklarını, özellikle doğal gaz alanındaki işbirliklerinin önem arz ettiğini söyledi.

        Bayraktar, Mısır ile petrol ve doğalgaz aramaları ve kaynakların ticareti üzerine görüştüklerini belirterek, yaz aylarında kullanılmayan gazlaştırma gemilerinin Mısır'da değerlendirilmesine yönelik de projeler üzerinde durduklarını kaydetti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

