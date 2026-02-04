Habertürk
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!

        Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları'na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, aracı kullanan 44 yaşındaki Erkan Uzun ile yardımcısı 48 yaşındaki Özgür Yıldız hayatını kaybetti

        Giriş: 04.02.2026 - 07:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:20
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        Van'da yürek yakan kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        ARAÇ REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre bölgede etkili olan kar yağışını ardından kara yolunda temizlik çalışması yürüten Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115’inci Erciş Şube Şefliği’ne ait kar küreme aracı, refüje çarpıp, devrildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız’ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Araçtan çıkartılan 2 kişi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

