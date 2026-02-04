Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!

184 MİLYON EURO ÖDENDİ

Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da 12 milyon euro'ya Almeria'ya transfer oldu. Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon Euro ödeyerek transfer etti. 2 sezon sonra ise Liverpool tam 85 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon euro ödedi.