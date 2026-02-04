Habertürk
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!

        Fenerbahçe transferde bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante'nin ardından forvet transferi konusunda da Darwin Nunez ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:59
        1

        Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığının ardından yerine gelecek forveti de belirledi.

        2

        Jhon Duran'ın Zenit'e, Youssef En-Nesyri'nin ise Al-Ittihad'a gitmesi sonrası hücum hattı zayıflayan Fenerbahçe, Nunez için Al Hilal'ın kapısını çaldı.

        3

        Sarı-lacivertlilerin, Darwin Nunez’i transfer etmek için Al Hilal ile resmi olarak görüşmelere başladığı ve transferde sona yaklaştığı iddia edildi.

        4

        Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

        5

        184 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Penarol altyapısında futbola başlayan Nunez, 2019'da 12 milyon euro'ya Almeria'ya transfer oldu. Bir yıl sonra ise Benfica oyuncuyu 34 milyon Euro ödeyerek transfer etti. 2 sezon sonra ise Liverpool tam 85 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu sezon başında da Al-Hilal bonservisine 53 milyon euro ödedi.

        6
        7
