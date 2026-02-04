Habertürk
        BIST 100 13.875,32 %1,87
        DOLAR 43,5082 %0,05
        EURO 51,5232 %0,21
        GRAM ALTIN 7.110,37 %2,91
        FAİZ 34,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 123,40 %3,84
        BITCOIN 76.322,00 %0,24
        GBP/TRY 59,7037 %0,17
        EUR/USD 1,1834 %0,13
        BRENT 67,85 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 11.625,46 %2,91

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme süreci artık tamamen Ticaret Bakanlığı'nın kontrolüne girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 08:34 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:34
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından

        üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının

        belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

        Buna göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay kuruluşu

        Ticaret Bakanlığı oldu.

        Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl

        Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin

        temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu.

