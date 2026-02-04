Resmi Gazete'de yayımlandı: Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme süreci artık tamamen Ticaret Bakanlığı'nın kontrolüne girdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından
üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının
belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.
Buna göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay kuruluşu
Ticaret Bakanlığı oldu.
Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl
Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin
temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu.