Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından

üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının

belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Buna göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay kuruluşu

Ticaret Bakanlığı oldu.

Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl

Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin

temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu.