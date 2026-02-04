Çantasını ve telefonunu bırakmış... Cansız bedenin kimliği belirlendi!
Yalova'da, deniz yüzeyinde bulunan kadın cesedinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan 40 yaşındaki Yeliz Ay'a ait olduğu tespit edildi. Ay'ın, olaydan önce iş yerinde çantasını ve telefonunu bırakarak kurumdan ayrıldığı öğrenildi
Yalova'da, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribot İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında, deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisinin sudan çıkardığı ve kadına ait olan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden Yeliz Ay (solda).
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmada ölen kişinin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde çalışan Yeliz Ay’a (40) ait olduğu tespit edildi.
ÇANTASINI VE TELEFONUNU BIRAKMIŞ
Ay'ın dün iş yerinde çantasını ve telefonunu bırakarak kurumdan ayrıldığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla incelemeler sürdürülüyor.