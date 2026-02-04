Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Cansız bedenin kimliği belirlendi!

        Yalova'da, deniz yüzeyinde bulunan kadın cesedinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan 40 yaşındaki Yeliz Ay'a ait olduğu tespit edildi. Ay'ın, olaydan önce iş yerinde çantasını ve telefonunu bırakarak kurumdan ayrıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 08:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova'da, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribot İskelesi'nde saat 13.00 sıralarında, deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Deniz polisinin sudan çıkardığı ve kadına ait olan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Yeliz Ay (solda).
        Hayatını kaybeden Yeliz Ay (solda).

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan araştırmada ölen kişinin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde çalışan Yeliz Ay’a (40) ait olduğu tespit edildi.

        ÇANTASINI VE TELEFONUNU BIRAKMIŞ

        Ay'ın dün iş yerinde çantasını ve telefonunu bırakarak kurumdan ayrıldığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla incelemeler sürdürülüyor.

        #yalova
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü