Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu | Dış Haberler

        Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

        X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, Fransa'da jandarmanın X şirketinin Paris'teki ofislerinde yaptığı aramanın "siyasi bir saldırı" olduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Musk, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamayı alıntılayarak, "Bu siyasi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

        Küresel Hükümet İlişkilerinden yapılan açıklamada ise Fransız adli yetkililerin, "algoritmaların manipüle edilmesi ve sahte veri elde edilmesi iddialarına ilişkin siyasileştirilmiş bir soruşturma" kapsamında X'in Paris'teki ofisine baskın düzenlediği ifade edildi.

        Paris Savcılığının, "soruşturmanın odağı olmayan" X'in Fransa'daki ofislerini ve çalışanlarını hedef alarak, şirketin ABD’deki üst düzey yönetimine "açıkça baskı uygulamaya çalıştığı" öne sürüldü.

        REKLAM

        "İDDİALAR ASILSIZ"

        "Baskının temelini oluşturan iddialar asılsızdır." ifadesi kullanılan açıklamada, X'in herhangi bir yanlışlık yaptığının kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

        Açıklamada ayrıca "Kurgulanmış baskın, soruşturmanın Fransız yasalarını çarpıttığı, yargı sürecini engellediği ve ifade özgürlüğünü tehlikeye attığına ilişkin inancımızı güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

        MUSK İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

        Paris Savcılığından dün yapılan açıklamada, savcılığın talimatıyla jandarmanın, şirketin Fransa'daki ofislerinde arama yaptığı belirtilmişti. Söz konusu aramanın Ocak 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedilmişti.

        Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapılmıştı.

        Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yaccarino ve Elon Musk'ı, 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırmıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi