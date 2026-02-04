Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

Musk, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamayı alıntılayarak, "Bu siyasi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Küresel Hükümet İlişkilerinden yapılan açıklamada ise Fransız adli yetkililerin, "algoritmaların manipüle edilmesi ve sahte veri elde edilmesi iddialarına ilişkin siyasileştirilmiş bir soruşturma" kapsamında X'in Paris'teki ofisine baskın düzenlediği ifade edildi.

Paris Savcılığının, "soruşturmanın odağı olmayan" X'in Fransa'daki ofislerini ve çalışanlarını hedef alarak, şirketin ABD’deki üst düzey yönetimine "açıkça baskı uygulamaya çalıştığı" öne sürüldü.

"İDDİALAR ASILSIZ"

"Baskının temelini oluşturan iddialar asılsızdır." ifadesi kullanılan açıklamada, X'in herhangi bir yanlışlık yaptığının kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Kurgulanmış baskın, soruşturmanın Fransız yasalarını çarpıttığı, yargı sürecini engellediği ve ifade özgürlüğünü tehlikeye attığına ilişkin inancımızı güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.​​​​​​​