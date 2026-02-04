Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!

        Bursa'da, 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude Solak'ı arama çalışmaları sürerken, anne Selcan Solak'ın feryadı yürekleri dağladı. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen acılı anne, "Bir mesaj yeter, sadece 'iyiyim' desin, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak (16), bir daha geri dönmedi. Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        AİLE ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYOR

        Başvurunun ardından polis ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlatırken, aile ise günlerdir gelecek iyi bir haberi bekliyor.

        REKLAM

        "HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

        Kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu anlatan anne Selcan Solak, bu kez sürenin uzamasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Acılı anne, "27 Aralık'tan beri kayıp. Daha önce de birkaç kez kaybolmuştu. İlkinde 2 günde bulundu, ikincisinde 4 günde, üçüncüsünde 5-6 gün sonra. Genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler, Mesken civarlarında bulunurdu. Ama bu sefer çok uzun sürdü. Hiçbir şey anlatmıyor, ağzından tek kelime alamıyoruz. Bu sefer çok uzadı, hayatından endişe ediyorum. Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum. Kızımızı çok özledik. Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkarım onun için" diye konuştu.

        "KIYAFETLERİNE SARILIYORUM"

        Kızının yokluğunda geceleri uyuyamadığını söyleyen Selcan Solak, "Ben kıyafetlerine baka baka, kızıma sarılır gibi uyuyorum. Her gece bir tişörtünü alıp kızıma sarılıyorum, yanımdaymış gibi kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Eğer başı beladaysa, birileri bir şey mi yapıyor bilmiyorum. İnşallah bir ipucu gönderse de bir an önce bulsak, sağ salim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

        YÜREK YAKAN ÇAĞRI: SADECE İYİYİM DESİN

        Acılı anne, kızına ve onu görenlere de çağrıda bulunarak, "Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik. Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim' desin. Bir aydan fazladır neredesin, nerede kalıyorsun bilmiyorum. Yurtta mı kaldı, sokakta mı kaldı, parkta mı kaldı. Biz geceleri uyuyamıyoruz. Kimin yanındaysa Allah vicdan versin. Ne olur bize bir haber göndersinler, polise söylesinler, bir mesaj atsınlar. Güzel bir haber duymak istiyoruz" dedi.

        #Sude Solak
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi