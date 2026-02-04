Habertürk
Habertürk
        Son dakika Adana haberleri: Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!

        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!

        Adana'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda 3 çocuk annesi Kadriye Alver, eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan, vahşet sonrası eşinin başında ağlayıp polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:38
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Adana'da kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.

        Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.’yı gözaltına aldı. Alver’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

