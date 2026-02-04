Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi

        Tekirdağ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun annesi Emel Pehlivanoğlu, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi. "Tanığın söyledikleri dikkate alınmadı" diyen anne Pehlivanoğlu, "İTÜ Trafik Kürsüsü tarafından teknik inceleme yapılmasını istiyoruz. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Adil yargılanma istiyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun (24) annesi Emel Pehlivanoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi.

        DHA'nın haberine göre Pehlivanoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inceleme yapılmasını istiyoruz. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Adil yargılanma istiyoruz" dedi.

        Kaza, 28 Aralık 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydana geldi. Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan Pehlivanoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Sıla Pehlivanoğlu, 4 Ocak 2025'te yaşamını yitirdi. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Motosikletin sürücüsü A.Ç., gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        REKLAM

        SILA, 'ASLİ' KUSURLU BULUNDU

        Sanık A.Ç. hakkında Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık motosiklet sürücüsü A.Ç. 'tali', ölen Sıla Pehlivanoğlu 'asli' kusurlu bulundu. Davanın görülen 2'nci duruşmasında, Pehlivanoğlu ailesinin avukatı, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sundu. Duruşma savcısı soruşturma ve kavuşturma sırasında sanık hakkında farklı raporlar bulunduğunu belirterek, 'Alınan bilirkişi raporlarında sanığa tali kusur ve kusursuz olduğu yönünde farklı raporlar bulunduğu çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu uzmanlar kurulundan ayrıca rapor aldırılması' talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi reddedip duruşmayı erteledi.

        "İTİRAZLARIMIZA CEVAP VERİLMEDİ"

        Sıla Pehlivanoğlu'nun annesi emekli hemşire Emel Pehlivanoğlu, kazanın ardından polisler tarafından tutulan kaza tespit tutanağında tamamen kızının suçlu gösterildiğini belirterek tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "Bu kaza tespit tutanağı ne tanık ifadeleriyle, ne olay yeri incelemesiyle ne de kamera görüntüleriyle uymayan bir çarpma noktası ortaya koydu. Bu çarpma noktasına yaptığımız itirazlar sonucu savcılık dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafların ve tanıkların huzurunda olay yerinde yeniden keşif yapılması kararı verildi. Yapılan keşifte 15 metre olan çarpma noktası geriye geldi. Olması gerektiği yere geldi. Ancak dikey olarak geldi. Yatay olarak keşifte yine hatalı işaretlendi. Neyle, nasıl, hangi yöntemle, hangi teknik incelemeyle yapıldığı belli olmayan bir 10 santim ortaya çıktı. 10 santim kızım karşı şeride geçmişti. Bilirkişi bunu nasıl tespit etti, hangi metotla tespit etti, hangi yöntemi kullandı, hangi ölçme tekniğini kullandı? Buna yaptığımız itirazlara hiç cevap verilmedi. Kamera görüntülerini izleyerek ve keşifte tanığın ifadesiyle uyuşmayan bir çarpma noktası ortaya çıktı. Bu çarpma noktasına da itiraz ettik. Ama buna da bir cevap gelmedi" dedi.

        "TANIĞIN SÖYLEDİKLERİ DİKKATE ALINMADI"

        Raporda kızının 'asli' sanığın ise 'tali' kusurlu gösterildiğini söyleyen Pehlivanoğlu, "Fakat tanık bunu demiyordu. Tanık Sıla'nın bulunduğu şeritte, orta şerit çizgisinden 30-40 santim içeride karşı tarafından önündeki kasisi geçmek için Sıla'nın şeridine girdiğini ve bu şekilde kendi şeridine girmeden dümdüz ilerleyerek dosdoğru Sıla'ya gelip çarptığını söylüyor. Fakat bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Karşı taraf 80 kilometre hızla geliyor, kızım ise 20 kilometre hızla gidiyor. Dayanaksız olarak şerit ihlali yaptığı söyleniyor. Fakat 80 kilometre hızla giden ve şerit ihlali yapıp, kızımın şeridine giren ve orada kızıma çarparak ölümüne sebep olan kişi, hiçbir trafik ihlali yapmış olarak kabul edilmiyor. Karşı tarafın hiçbir trafik ihlali olmadığı söyleniyor. Bu rapor da hükme esas alınmaya uygun görülüyor. Savcılık burada ret yaparak, çelişkilerin giderilmesi için yeniden bir teknik incelemeyle hazırlanacak bir raporun sunulması gerektiğini, böyle bir rapor istediğini söylüyor. Ama mahkeme tarafından buna gerek olmadığı, dosyanın boşa kabaracağı ve zamanın boşa harcanacağı söyleniyor" diye konuştu.

        "SILA İÇİN ADALET"

        Emel Pehlivanoğlu, açıklamasında ayrıca, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inceleme yapılmasını istiyoruz. Kamera görüntülerinin mesafe, hız, zaman ölçüleriyle yapılmış teknik bir rapor hazırlansın. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Kimin ne kadar kusuru, kimin ne kadar hatası varsa bunu bilelim ve adil bir yargılanma süreci geçsin. Adalet istiyoruz. Adil yargılanma istiyoruz. Bu hem kızım için hem de karşı taraf için olması gerekendir. Sıla için adalet diyorum" ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı