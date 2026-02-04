Habertürk
        Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, Aston Villa'ya giden Tammy Abraham'ın boşluğunu Hyeon-gyu Oh ile doldurdu. Siyah-beyazlıların Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü, resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor.

        Giriş: 04.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:03
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya gitmesinin ardından forvet bölgesini Hyeon-gyu Oh ile doldurdu.

        Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli golcüyü kadrosuna kattı. Oh, Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak üzere bugün İstanbul'a gelecek. Golcü futbolcuyu taşıyan uçağın saat 12.40 sularında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapması bekleniyor.

        Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

        BEŞİKTAŞ'IN 4. TRANSFERİ

        Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki dördüncü takviyesi oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan'ı kadrosuna katmıştı.

