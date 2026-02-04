Çocuklara internet kısıtlaması yolda: Sosyal medya hesapları kapatılacak
15 yaş altına internet kısıtlaması düzenlemesinde sona gelindi. Teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle ücretli doğum izni de 16'dan 24 haftaya çıkarılacak. Peki, teklifle başka hangi düzenlemeler hayata geçecek? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AK Parti Grubu, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik düzenlemede sona geldi. 15 yaş sınırının altında olan kullanıcıların sosyal medya hesapları kapatılacak.
AVUSTRALYA ÖRNEĞİ
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformlarına bu konuda sorumluluk düşecek. Avustralya örneğine de dikkat çeken kaynaklar, platformların yaş belirleme algoritmalarını kullanacağını kaydetti. Sosyal medya kullanıcısının arama motorlarındaki kayıtları ya da etkileşim kurduğu içeriklerden 15 yaş altında olup olmadığı tespit edilecek.
15 YAŞ ALTINDAYSA KİMLİK DOĞRULAMA DEVREDE OLACAK
Eğer kullanıcının 15 yaşının altında olduğu belirlenirse kimlik doğrulama sistemleri devreye girecek. Kimlik numarası ve doğum tarihi istenebilecek. Çocukların ebeveynlerini taklit ederek sosyal medya platformlarında hesap açmasının önüne geçilecek.
İNTERNET ORTAMINDAKİ İÇERİKLER DE KISITLANACAK
Düzenleme yalnızca sosyal medya ile sınırlı olmayacak. İnternet ortamındaki içerikler 15 yaş altı için kısıtlanacak. Algoritmalar yalnızca kullanıcının yaş grubuna yönelik içeriklere erişime izin verecek. Böylece çocukların erişkinlere yönelik içeriklere ve yasa dışı bahis içeriklerine ulaşması engellenecek.
DOĞUM İZNİ 16 HAFTADAN 24 HAFTAYA ÇIKARILACAK
Teklifle ücretli doğum izni de 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Teklif yürürlüğe girdiğinde doğum izninde olan anneler de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Babalık izni de işçi babalar için 5 günden 10 güne yükselecek. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.