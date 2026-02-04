İspanya'nın sosyal medya kanunu Musk'ı sinirlendirdi: "Faşist ve zalim Sanchez"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in açıkladığı sosyal medya önlemleri, cinsel suçlu Jeffrey Epstein belgelerinde mailleri çıkan ve bu nedenle kamuoyunda ciddi ölçüde eleştirilen Elon Musk'ın öfkesini çekti.

Başbakan Pedro Sanchez'in 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklama ve hükümetinin sosyal medya yöneticilerini platformlarında yapılan nefret söylemlerinden kişisel olarak sorumlu tutacak bir yasa çıkarma planı, Musk tarafından nefretle karşılandı.

Dünyanın en zengin adamı ve adını X olarak değiştirdiği dijital platform Twitter'ın sahibi Musk, Sanchez'e, "Pis Sanchez, bir tiran ve İspanya halkına ihanet eden biridir. Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir" dedi.

İspanya, çocuklara sosyal medya kısıtlaması getiren ilk ülke değil. Avustralya da 16 yaşın alındaki çocuklara sosyal medya erişimini yasaklamıştı. Birleşik Krallık, Yunanistan ve Fransa da benzer bir yasa getirmeyi planlıyor.

Google, TikTok, Snapchat ve Meta temsilcileri, İspanya'nın önerdiği önlemler hakkında yorum yapma taleplerine henüz yanıt vermiş değil.

Sanchez ne demişti?

Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşmuş ve, "Çocuklarımız, asla tek başlarına gezinmeleri gerekmeyen bir alana maruz kalıyorlar. Bunu artık kabul etmeyeceğiz. Onları dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız" demişti.

İspanya ayrıca dijital platformlara yaş doğrulama sistemi getirileceğini de duyurdu. Sanchez, savcıların Elon Musk'ın Grok'u ile Meta'nın bir parçası olan TikTok ve Instagram'ın olası yasal ihlallerini soruşturmanın yollarını araştıracaklarını söyledi. Hükümet sözcüsüne göre, önerilen yasak, parlamentoda tartışılan mevcut dijital ortamda çocukların korunmasına ilişkin yasa tasarısında yapılacak bir değişiklik kapsamında uygulanacak. Sanchez ayrıca sosyal paylaşım ağlarının "başarısız bir devlet imajının verilmeye çalışıldığı, yasaların hiçe sayıldığı, suçların hoş görüldüğü, yanlış bilgilendirmenin gerçekten daha değerli olduğu ve kullanıcıların yarısının nefret saldırılarına maruz kaldığı bir yer haline dönüştüğünü" belirterek, bu kapsamda Elon Musk'ı eleştirmişti. Sanchez, Elon Musk'ın, "göçmen olmasına rağmen, İspanyol hükümetinin yarım milyon göçmenin yasallaştırılmasıyla ilgili egemen bir kararı hakkında dezenformasyon yaymak için kişisel hesabını kullandığını üzüntüyle gördüklerini" aktarmıştı.