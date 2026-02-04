Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        İngiltere Kralı'nın adı Epstein belgelerinde geçen kardeşi, kraliyet konutundan taşındı

        Pedofili iddiaları nedeniyle "Prens" ve "York Dükü" ünvanlarını kaybeden İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'nin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden de ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 07:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere basınında yer alan haberlerde, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisi nedeniyle tüm ünvanlarını kaybeden Mountbatten-Windsor'un Londra yakınlarındaki Windsor Kalesi'nde bulunan Royal Lodge malikanesinden taşındığı belirtildi.

        Haberlerde, dün malikane ve saray çevresinde ata binerken görüntülenen Mountbatten-Windsor'un yıllardır şahsi konutu olarak kullandığı malikaneden ayrılarak Londra'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Sandringham Sarayı'ndaki bir eve geçici olarak yerleştiği aktarıldı.

        Mountbatten-Windsor'un bu evden kısa süre sonra ayrılacağı ve halihazırda tadilatta olan başka bir eve geçeceği ifade edilen haberlerde, bu evin ise Sandringham Sarayı'nda yer alan Marsh Farm adlı çiftlik evi olacağı bilgisi paylaşıldı.

        REKLAM

        Kral Charles'ın şahsi mülkü olarak bilinen Sandringham Sarayı'ndaki çiftlik evinin masrafları da Kral Charles tarafından ödenecek.

        TÜM ÜNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

        Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre ise henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

        İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

        Mountbatten-Windsor'un 2003'ten beri kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

        Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

        REKLAM

        Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaatlar göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hemfikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de dahil herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

        Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesiyle ilişkisine son vermişti.

        Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü