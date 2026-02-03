Beşiktaş'tan sağ beke Amir Murillo hamlesi!
Ara transfer döneminde son günlere girerken atağa kalkan Beşiktaş, son olarak Marsilya'dan Amir Murillo'yu gündemine aldı.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor... Ara transfer döneminde şu ana kadar savunmacı Yasin Özcan, orta saha Asllani, 10 numara Olaitan ve santrfor Hyeon-gyu Oh ile anlaşan siyah-beyazlılar, şimdi de sağ bek için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen sağ bek Amir Murillo'yu gündemine aldı.
Beşiktaşlı yöneticilerin, takımından ayrılması gündemde olan Panamalı futbolcu için Fransız ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlılar Murillo'yu kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu tarafı ile de temaslar sürdüğü bildirildi.
Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
AMIR MURILLO KİMDİR?
11 Şubat 1996 tarihinde Panama'nın Colon kentinde dünyaya gelen Amir Murillo, futbola ülkesinin San Francisco takımında başladı. Daha sonra sırasıyla RB New York ve Anderlecht formalarını giyen 30 yaşındaki sağ bek, 2023 yazında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu.