Beşiktaş'tan sağ beke Amir Murillo hamlesi!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor... Ara transfer döneminde şu ana kadar savunmacı Yasin Özcan, orta saha Asllani, 10 numara Olaitan ve santrfor Hyeon-gyu Oh ile anlaşan siyah-beyazlılar, şimdi de sağ bek için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen sağ bek Amir Murillo'yu gündemine aldı.

Beşiktaşlı yöneticilerin, takımından ayrılması gündemde olan Panamalı futbolcu için Fransız ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar Murillo'yu kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu tarafı ile de temaslar sürdüğü bildirildi.

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.