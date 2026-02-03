Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 81 TL'den 100 TL'ye yükseldi. Buna göre; yüzde 23 zam ile 250 gram pide İstanbul ve Ankara'da 25 TL'den satılacak. Geçen yıl fiyat 20 TL'ydi

Giriş: 03.02.2026 - 10:41 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:55

