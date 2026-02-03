Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Giriş: 03.02.2026 - 10:41 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:55
Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 81 TL'den 100 TL'ye yükseldi.
Buna göre; yüzde 23 zam ile 250 gram pide İstanbul ve Ankara'da 25 TL'den satılacak. Geçen yıl fiyat 20 TL'ydi.
Öte yandan normal ekmek fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Kilogram fiyatı 75 TL olarak devam edecek.
