        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor | Dış Haberler

        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        ABD-İran hattında artan gerilimin ardından Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri sürerken iki tarafın cuma günü İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, heyetlerde yer alacak isimler arasında bulunuyor. Görüşmelerin başlatılması yönündeki talimatı ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın verdiği belirtildi

        Giriş: 03.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:25
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Washington-Tahran hattında yaklaşık bir aydır yükselen gerilim devam ederken, iki tarafın cuma günü İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

        ABD basınına konuşan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri saldırıyı değerlendirdiği bir dönemde, ABD ile İran'ın cuma günü İstanbul'da diplomatik görüşme yapabileceğini kaydetti. Kaynaklar, bölgedeki diğer ülkelerin de görüşmelere katılmasının beklendiğini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, heyetlerde yer alacak isimler arasında bulunuyor.

        İki üst düzey diplomat, müzakerelere Türkiye'nin öncülük ettiğini, Katar ve Mısır'ın da sürece destek verdiğini ifade etti.

        Öte yandan ABD ile İran arasındaki görüşmelerin cuma günü gerçekleşmesi halinde, bu durum Witkoff için yoğun geçen bir haftanın sonu anlamına gelecek. İki ABD'li yetkiliye göre Witkoff, salı günü İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek, çarşamba ve perşembe günleri ise Abu Dabi'ye giderek Ukrayna ve Rusya heyetleriyle temaslarda bulunacak.

        ARAKÇİ'DEN "GÖRÜŞMELER ÇOK YAKINDA BAŞLAYABİLİR" MESAJI

        ABD savaş gemileri ve uçakları olası bir saldırı ihtimaliyle bölgede yığınak yaparken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin çok yakında başlayabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise cumartesi günü yaptığı açıklamada İranlıların "bizimle ciddi şekilde görüştüğünü" belirterek, Tahran'a yönelik askeri saldırıların önüne geçecek bir anlaşmaya işaret etti.

        TRUMP: YOLUNA KOYAMAZSAK KÖTÜ ŞEYLER OLUR

        Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilerin bir anlaşma ihtimaline ilişkin sorusu üzerine, görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Trump, "Şu anda İran'a doğru ilerleyen gemilerimiz var, en büyük ve en iyiler. İran'la görüşmelerimiz sürüyor ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz… Eğer bir şeyler yoluna koyabilirsek bu harika olur; koyamazsak, muhtemelen kötü şeyler olur" dedi.

        PEZEŞKİYAN TALİMAT VERDİ

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin başlaması için Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye talimat verdiğini duyurdu.

        Pezeşkiyan, X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bölgedeki dost devletlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarına işaret eden Pezeşkiyan, "Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim." ifadelerini kullandı.

        ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD yönetiminden yetkililere dayandırdığı haberinde, Witkoff ile Arakçi'nin cuma günü İstanbul’da bir araya geleceğini ve olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere bazı Arap ve Müslüman ülkelerin temsilcilerinin de toplantıya katılacağını yazdı. Reuters ise Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan heyetlerin toplantıda yer alacağını bildirdi.

