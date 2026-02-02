Jhon Duran,Rusya yolcusu: Zenit ile anlaşma tamam!
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Zenit ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor
Zenit, Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Rus ekibinin hem oyuncu hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Zenit, Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak.
Jhon Duran'ın Haziran ayına kadar olan maaşın yaklaşık 3,5 milyon Euro'luk kısmını Zenit, kalan bölümünü ise Al-Nassr karşılayacak.
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 22 yaşındaki Jhon Duran, oynadığı 21 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.