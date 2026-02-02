Habertürk
        Jhon Duran,Rusya yolcusu: Zenit ile anlaşma tamam! - Futbol Haberleri

        Jhon Duran,Rusya yolcusu: Zenit ile anlaşma tamam!

        Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Zenit ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 23:34 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:34
        1

        Zenit, Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

        2

        Rus ekibinin hem oyuncu hem de Al-Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

        3

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Zenit, Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak.

        4

        Jhon Duran'ın Haziran ayına kadar olan maaşın yaklaşık 3,5 milyon Euro'luk kısmını Zenit, kalan bölümünü ise Al-Nassr karşılayacak.

        5

        Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 22 yaşındaki Jhon Duran, oynadığı 21 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

