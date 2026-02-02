Habertürk
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor! - Son dakika FB transfer haberi

        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!

        Transferde son olarak Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler N'Golo Kante'ye çevrildi... Ara transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala sarı-lacivertliler, Fransız orta saha için sürdürdüğü görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Kante transferinde hem oyuncu hem kulüple anlaşma sağlarken; Fransız yıldızın yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:26
        1

        Ara transfer döneminde şu ana kadar Guendouzi, Mert Günok, Musaba ve Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.

        2

        Fransız yıldızın menajeriyle bir süre önce temas kuran ve yıllık ücret konusunda her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Al-Ittihad'la da anlaşma sağladı.

        3

        İSTANBUL'A GELECEK!

        Fenerbahçe, Kante transferinde hem oyuncu hem kulüple anlaşma sağlarken; Fransız yıldızın transferi tamamlamak üzere yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor.

        4

        4 MİLYON EURO İDDİASI

        Öte yandan Sky Sports’un haberine göre Kante'nin Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu.

        5

        Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcu için Al-Ittihad'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

        6

        Kante'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

        7

        BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        8

        Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        9

        LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

        Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

        10

        2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI!

        7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

