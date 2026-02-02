N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
Transferde son olarak Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler N'Golo Kante'ye çevrildi... Ara transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala sarı-lacivertliler, Fransız orta saha için sürdürdüğü görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Kante transferinde hem oyuncu hem kulüple anlaşma sağlarken; Fransız yıldızın yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor.
Ara transfer döneminde şu ana kadar Guendouzi, Mert Günok, Musaba ve Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.
Fransız yıldızın menajeriyle bir süre önce temas kuran ve yıllık ücret konusunda her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Al-Ittihad'la da anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELECEK!
Fenerbahçe, Kante transferinde hem oyuncu hem kulüple anlaşma sağlarken; Fransız yıldızın transferi tamamlamak üzere yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor.
4 MİLYON EURO İDDİASI
Öte yandan Sky Sports’un haberine göre Kante'nin Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcu için Al-Ittihad'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
Kante'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI
Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.
2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI!
7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.