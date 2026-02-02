68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen 68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. İşte ödüller kadar merak edilen Grammy kırmızı halısından kameralara yansıyanlar...
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl 68'incisi gerçekleşen 2026 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törenin dikkat çeken detaylarından biri de kuşkusuz kırmızı halı seremonisi oldu.
Sanatçılar, bu yıl ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE)'nin göçmen karşıtı politikalarını protesto etmek amacıyla kırmızı halıda 'ICE OUT' ve 'Be Good' yazılı rozetler taktı.
Justin Bieber ve Hailey Bieber
Kırmızı halının en dikkat çeken görünümleri arasında, Blackpink üyesi Rosé’nin Giambattista Valli imzalı siyah mini elbisesi vardı.
Lady Gaga'nın Fransız moda markası Matières Fécales imzalı, tüy detaylı 'siyah kuğu' elbisesi de öne çıktı.
Müzik dünyasının stil ikonları, klasik kırmızı halı anlayışına yaratıcı dokunuşlar kattı. Billie Eilish, Hodakova imzalı takımıyla öne çıktı.
Addison Rae'nin Alaïa tercihi moda takipçilerinden ilgi gördü.
Heidi Klum, vücuda tamamen 'kalıp' gibi oturan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti...
İşte geceden kameralara yansıyanlar...
Miley Cyrus
Paris Hilton
Sabrina Carpenter
Rhea Raj
Rei Ami
Nikki Glaser
Madison Beer
Chrissy Teigen
Kesha
Kelly Osbourne
Teyana Taylor
Yoonchae
Kehlani
Margo Price