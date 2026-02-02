Habertürk
        Altın ve gümüş yeni haftaya düşüşle başladı: Altın fiyatları rekor yükselişin ardından neden düştü? İşte 2 Şubat 2026 Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gümüş fiyatları

        Altın ve gümüş yeni haftaya düşüşle başladı

        Altın fiyatları, son dönemlerde rekor seviyelere yükselmesinin ardından düşüşe geçerken gümüş dalgalı seyrediyor. Haftaya yüzde 4,39 düşüşle başlayan altının onsu 4 bin 659 dolara gümüş ise 75 dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 08:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 08:06
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Tarihsel olarak güvenli liman görülen ve oynaklığı diğer yatırım araçlarına göre daha düşük olduğu altında düşüş sürüyor. Gümüş de ise dalgalı seyrediyor.

        Perşembe günü 5.608 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı saat 08.00 itibarıyla 4 bin 659 dolara geriledi.

        GRAM ALTIN NE KADAR?

        Aynı dakikalarda gram altın 6 bin 565 liradan, çeyrek altın 10 bin 728 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 823 liradan satılıyor. Altın fiyatları, 2025’te kaydedilen yüzde 64’lük artışın ardından bu yıl yüzde 27’den fazla yükseldi.

        Değerli metallerde düşüş altınla sınırlı kalmadı. Sert dalgalanan gümüş daha önce yüzde 3,2’ye kadar yükselmesinin ardından ons başına yaklaşık 75 dolara kadar geriledi.

        “BU DAHA BİTMEDİ”

        JPMorgan Chase & Co.’da eski bir değerli metaller yatırımcısı olan ve şu anda bağımsız piyasa yorumcusu olarak görev yapan Robert Gottlieb, “Bu daha bitmedi” dedi. Gottlieb, yatırımcıların ilave risk almaya isteksiz olmasının piyasa likiditesini sınırlayacağını belirtti.

        ALTIN FİYATLARI REKOR YÜKSELİŞİN ARDINDAN NEDEN DÜŞTÜ?

        Cuma günkü sert satış dalgası yaşanmıştı. Bu satışı tetikleyen gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstereceği yönündeki haber oldu. Bu gelişme doları güçlendirirken, Trump’ın doların zayıflamasına izin vereceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların iştahını azalttı. Yatırımcılar, Warsh’ı son adaylar arasındaki en sıkı enflasyonla mücadele yanlısı isim olarak görüyor. Bu durum, doları destekleyecek ve dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri zayıflatacak bir para politikası beklentisini artırdı.

