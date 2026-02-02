Polis yetersiz kaldı komando geldi! 2. raund: 11 yaralı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki gün kırsalda kavga eden iki grup, dün akşam ilçe merkezinde karşılaşınca taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İki olayda 11 kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'da kavga, önceki akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Dalca Mahallesi’nde meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup, yolda karşılaşınca çıkan tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
KÜREK VE SOPALARLA SALDIRDILAR
DHA'daki habere göre taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
BENZİNLİKTE KARŞILAŞTILAR
Husumetli grup dün Akçakale ilçe merkezi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca aralarında yeniden tartışma çıktı.
POLİS YETERSİZ KALDI KOMANDO GELDİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar, sokak ortasında birbirlerine taş ve sopalarla saldırıp, tekme tokat kavga etti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yetersiz kalınca jandarma komando birliklerinden destek istendi.
YARALI SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, çıkan olaylarda 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.