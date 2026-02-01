Habertürk
        Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 23:38 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:44
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Fransa Ligi'nde Angers forması giyen Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.

        Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.

        Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."

        Vatandaşların İBAN'ını kullanarak bahis sitelerinin 1 milyar 699 milyon TL'lik para transferini yapan örgüte operasyon: 19 gözaltı

        Hatay'da vatandaşların İBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

