Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Fransa Ligi'nde Angers forması giyen Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."