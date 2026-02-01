Habertürk
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!

        Kayseri'de sömestr tatilinin son gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde trafik yoğunluğu meydana geldi. Bölgeden gelen trafik görüntüleri şaşkına çevirdi

        Giriş: 01.02.2026 - 15:24 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:26
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

        DHA'nın haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor.

        Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, sömestr tatilinde tamamen doldu. Kayseri-Develi kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Oteller bölgesinde de araç yoğunluğu olduğu görüldü. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yolun Hacılar Kavşağı’nda başlayan trafik sonrası ise yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Uludağ'da telesiyej arızası: 60 tatilci mahsur kaldı

        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı

