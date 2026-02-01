Habertürk
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın Kocaelispor'a konuk olacak. Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak zirvedeki farkı korumayı ya da azaltmayı hedefliyor.

        Giriş: 01.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:49
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

        Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        3 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

        Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

